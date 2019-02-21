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«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
21 февраля 2019, 02:54 • 60 • Война
Война между Украиной и Россией может начаться в скором времени, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пленарных дебатов на Генассамблее ООН.
Политик указал, что напряженные отношения между Киевом и Москвой могут привести к полномасштабным военным столкновениям между странами, передает ФАН.
По словам украинского лидера, концентрация российских войск в непосредственной близости от украинской границы свидетельствует о том, что Москва якобы готовит «военный удар» по Украине.
Он также добавил, что «российская вооруженная группировка» на границе с Украиной в действительности является «наступательной ударной группой».
«Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», — выразил уверенность Порошенко.
Чуть ранее он заявил о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря. По его мнению, это нужно, чтобы оградить Украину от «агрессии» со стороны России.
«Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, потому что это цель глобальной безопасности», — сказал политик в интервью телеканалу NBC.
В конце прошлого месяца
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о надежде на «холодный мир» с Россией, напомнил, что между двумя государствами нет войны,
при этом позитивно оценить отношения между странами российская сторона не может.
Представитель Кремля обратил внимание, что к обострению двусторонних отношений привел ряд политических событий, произошедших в Киеве и на юго-востоке Украины, сообщает НСН.
«Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил [событиях на Украине]», — уточнил он.
Песков напомнил, что Украина находится в состоянии гражданской войны. По его словам, к образованию двух республик на юго-востоке страны привели события, спровоцированные властями в Киеве.
Он также отметил серию продолжающихся провокаций, ведущую к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и последствиям для социально-экономического положения этих двух республик.
«Вот, что есть де-факто, а также много других событий, которые стали последствием силового переворота, имевшего место в Киеве.
Есть еще много всего, что не подлежит какой-либо оценке: это и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, то есть, посягательство на собственность зарубежных инвесторов. Есть и посягательство на свободу наших средств массовой информации, на свободу слова, на жизнь и безопасность наших журналистов», — подчеркнул Песков.
По его словам, в Кремле хотели бы освободить отношения Москвы и Киева от «уродливых проявлений», которые стали следствием таких событий на Украине.
Несколькими днями ранее хакеры Anonymous узнали о том, что украинские военные готовились к столетней войне с Россией. Об этом говорится в документах по британскому госпроекту Integrity Initative, доступ к которым получили хакеры.
Согласно открывшимся данным, украинские разведчики посещали Великобританию для консультаций. При этом, по документам, военные утверждали, что Украина готовится к длительной войне с Россией.
Если экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявлял политтехнолог Дмитрий Раимов в прямом эфире телеканала «112 Украина».
«Российские власти ведь не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине», — указал эксперт.
Тремя днями ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.
По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.
В конце прошлого года американский аналитический военный журнал The National Interest назвал регионы, где может начаться Третья мировая война. Одной из локацией в этом списке значится Украина.
«Мир вспомнил про Украину, когда инцидент в Азовском море привел к выстрелам, тарану и задержанию двух украинских патрульных судов.
Перехват вновь вызвал эскалацию кризиса, который тлеет последние пару лет. Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу хрупкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе», — приводит издание пояснения политологов.
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