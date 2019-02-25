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Война на прилавке: на гастроли Maruv не пустим, а сыр украинский продадим

25 февраля 2019, 22:09  •  150 • В России

Купила в новом фудмоле «Депо.Москва» сыр Ружетт. Читаю этикетку «сир сичужний м'який»... стоп, а причем тут украинский язык? Оказывается, Ружетт доехал к нам не прямым рейсом из Германии, где он был изготовлен. Сначала заехал в Украину, а потом его продали в Россию. Душевные связи рвутся, на Донбассе каждый день гибнут люди, а торговля между Украиной и Россией продолжается.

Не только мягкие сыры, которые попали под санкции, но и маслины, макароны, конфеты. Украина зарабатывает миллионы в рублях, но при этом позволяет себе грубые публичные высказывания в адрес России. Из последнего, в офисе ООН президент Украины выдал российскому журналисту: «Вы — агрессор, вы — нарушитель международного права и вы, и ваш лидер — убийца Украины». При этом Порошенко и сам до 2017 года спокойно торговал конфетами в России.

Россия ведет себя толерантно — мол, не будем себя вести также, в ответ оскорблять украинцев и их лидера. Россиянам закрывают въезд в Украину, а мы — не будем. Баскову, Киркорову, Лазареву, Газманову, Лолите нельзя гастролировать в Украине — так сказать, торговать своим искусством, но Светлане Лободе, Ани Лорак, группе "Время и стекло", Насте Каменских, Максу Барских, Ивану Дорну в России - «зеленый свет».

Ружетт доехал к нам не прямым рейсом из Германии, где он был изготовленФото: Алиса ТИТКО

- То, что, например, Филиппа Киркорова нет в «Вечернем квартале» (украинское юмористическое шоу), так это проблема Киркорова. Жизнь отсеивает хороших людей от плохих, – считает лидер «Вечернего квартала» Владимир Зеленский.

Со стороны казалось, что Украина решила честно участвовать в Евровидении, выставляя не национальную песню, как это было с Джамалой. В нацотборе победила певица Maruv, у нее европейская музыка, классная подача. То ли они не ожидали, что девушка выиграет этот конкурс, но ей сразу после победы вспомнили связь с Россией. Выдвинули много требований, в том числе, отказаться от гастролей в России, где она очень популярна, ее песни звучат на каждой радиостанции. Заставили отвечать, чей Крым. Почему вообще для участия в конкурсе допустили тогда «агента Кремля»? Но Maruv оказалась не Джамалой, которая была готова что угодно петь про родной Крым - лишь бы поехать на Евровидение. Здравый смысл просыпается.

- Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене, - высказалась Maruv.

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Украина отказала победительнице национального отбора Maruv в выступлении на «Евровидении»

Не успели мы порадоваться, что певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, представит Украину на «Евровидении», как случился скандал. Артистке предложили подписать выкручивающий руки документ, в котором среди прочих пунктов был запрет на выступления в России. Марув уже была готова согласиться на то, чтобы отказаться от гастролей в нашей стране и потерять много денег, но что-то пошло не так. Сегодня днём артистка и Национальная вещательная компания Украины не смогли достичь согласия относительно участия Maruv в «Евровидении-2019» «по ряду причин». (подробности)

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