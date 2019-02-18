Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Чернобылем

Лесной пожар начался 17 февраля в зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки около Чернобыля. На место происшествия приехали 18 пожарных и 3 единицы техники. Борьба с огнем заняла более 2-х часов.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки.

"В зоне отчуждения горит лес", — написано на официальном сайте ведомства.

О возгорании стало известно 17 февраля в 17:40 МСК. Очаг возгорания находился в Дитятковском лесничестве, на территории предприятия "Северная Пуща". В ведомстве сообщают, что пожар идет по низу, это не "верховик".

Для тушения огня были отправлены на место 18 человек и 3 единицы техники. Они смогли побороть огонь в 19: 50 мск.

О дополнительных опасностях, которые мог спровоцировать огонь на заражённой радионуклидами площади, не сообщается.