Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских...
Доказательство связи между британскими спецслужбами и СМИ: "Управляемая уте...
Российские дипломаты устроили перестрелку с немецкими в биатлон
Россиянин Минибаев победил на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии
Главная / В мире

Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Чернобылем

18 февраля 2019, 03:24  •  21 • В мире
Лесной пожар начался 17 февраля в зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки около Чернобыля. На место происшествия приехали 18 пожарных и 3 единицы техники. Борьба с огнем заняла более 2-х часов.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки.
"В зоне отчуждения горит лес", — написано на официальном сайте ведомства.
О возгорании стало известно 17 февраля в 17:40 МСК. Очаг возгорания находился в Дитятковском лесничестве, на территории предприятия "Северная Пуща". В ведомстве сообщают, что пожар идет по низу, это не "верховик".
Для тушения огня были отправлены на место 18 человек и 3 единицы техники. Они смогли побороть огонь в 19: 50 мск.
О дополнительных опасностях, которые мог спровоцировать огонь на заражённой радионуклидами площади, не сообщается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


21
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила немцам, кому они должны доверять
17 февраля 2019, 14:24
"Кто-нибудь из них вообще читает свои программы?" - кандидат в украинские президенты защищал тезисы Гитлера, как свои собственные
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
Загрузка...
17 февраля 2019, 17:24
«Этот шантаж скажется на отношениях»: Трамп призвал европейских союзников «забрать» более 800 боевиков ИГ
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
18 февраля 2019, 03:24
Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Чернобылем
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.