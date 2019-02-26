Вопрос выбора: в Европарламенте заявили о связи между церковным расколом на Украине и избирательной кампанией Порошенко

Исследовательский центр Европарламента проанализировал последствия религиозного раскола на Украине. Эксперты пришли к выводу, что президент страны Пётр Порошенко во время избирательной кампании будет ставить себе в заслугу образование раскольнической церкви. 31 марта на Украине пройдут выборы главы государства, и пока рейтинг действующего лидера невысокий. Опрошенные RT политологи подчёркивают, что будущее Порошенко зависит от того, сможет ли он «обмануть избирателей», подменив национальную идею церковным расколом. Кроме того, аналитики Европарламента полагают, что от Москвы следует ожидать «сопротивления» образованию нового церковного института, поскольку РПЦ якобы играет роль «мягкой силы» Кремля за рубежом. В России неоднократно заявляли, что государство не вмешивается в церковные дела, однако осуждает преступления на религиозной почве, которые всё чаще происходят на Украине.

Исследовательский центр Европарламента оценил возможные последствия предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Аналитики представили доклад под названием «Украина: Религия и (гео-) политика. Православный раскол ослабляет влияние России».

Как считают европейские исследователи, Москва не согласится на создание новой украинской церкви «без сопротивления». Кроме того, они отмечают, что религиозный раскол сыграет значительную роль во время избирательной кампании на Украине в 2019 году.

«Подобное развитие событий может иметь далеко идущие последствия. Такой удар по РПЦ подрывает «мягкое» религиозное влияние Кремля. Правительство России рассматривает происходящее как вопрос национальной безопасности и вряд ли сдастся без сопротивления. Как ожидается, этот вопрос будет играть важную роль на президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 году», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии раскольнической церкви на Украине. Таким образом новая церковная структура официально отделилась от РПЦ. Сторонником этого процесса выступил глава Украины Пётр Порошенко. Однако, как пояснили в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), признать новую структуру не готова ни одна поместная церковь.

Российские власти, в свою очередь, подчёркивают, что вмешиваться в церковные дела считают недопустимым.

«Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать всё для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповеданий», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал происходящее на Украине «глумлением над историей» с целью рассорить российский и украинский народы.



«Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято (о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата), — безотзывное, достаточно просто прочитать его», — сказал министр.

Как пояснил в интервью RT заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, ПЦУ не имеет отношения к православным верующим Украины.

«Раскольническая структура под названием ПЦУ используется для оказания давления и насилия в отношении верующих канонической православной церкви при молчаливом согласии и даже поддержке государственных властей», — добавил он.

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

«Инструмент влияния»

Аналитики Европарламента утверждают, что РПЦ является «инструментом влияния» России, который теряет свою силу.

«На фоне опасений по поводу потери прихожан Патриарх Московский и всея Руси Кирилл занял нейтральную позицию в отношении российских военных вторжений на Украину, включая Крым в 2014 году. Тем не менее некоторые российские православные священники на востоке Украины открыто заняли сторону пророссийских сепаратистов, дав им благословение и разрешив хранить в церквях боеприпасы», — говорится в документе.

Отмечается, что «агрессия Москвы» в адрес православных соседей якобы сказывается на репутации патриарха Кирилла за границей и тем самым «подрывает влияние Кремля».

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта, а выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений. Кроме того, Крым вошёл в состав РФ по результатам законного референдума.

Пока в Европарламенте ищут «российский след», сторонники новой церкви Украины захватывают и оскверняют храмы канонической УПЦ. Так, нападению вандалов подверглись храмы в Луцком, Гороховском и Днепропетровском районах. Разгромы устроили также в Одесской и Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Радикалы бьют окна, срывают замки, грабят церкви и устраивают провокации против священнослужителей. Как ранее отметили в российском МИД, украинские правоохранительные органы зачастую не реагируют на эти преступления.

Вмешательство против «киберугрозы»: США обеспокоены безопасностью компьютерной инфраструктуры Украины «Они взламывают всё, что связано с собственностью (УПЦ Московского патриархата. — RT), с приходами, меняют в дверях ворот замки; священников, прихожан просто вышвыривают на улицу — видеокадров предостаточно. Их лишают возможности проводить соответствующие ритуалы, обряды, в итоге люди вынуждены совершать богослужения прямо под открытым небом в любую погоду, — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, иначе как издевательством такие действия назвать нельзя.

«Впрочем, другого отношения к своим согражданам от киевского режима, который восхваляет на каждом углу античеловеческие деяния преступников вроде Бандеры и Шухевича, ждать не приходится», — подытожила дипломат.

«Армия — язык — вера»

Европейские исследователи не отрицают, что создание новой церкви на Украине — вопрос политический. Как говорится в докладе, «успешная кампания по предоставлению ПЦУ автокефалии может увеличить шансы Петра Порошенко добиться переизбрания на выборах 31 марта 2019 года».

При этом, как утверждают авторы документа, представители канонической церкви якобы могут «выставить себя жертвами», чтобы поддержать «пропаганду Кремля».

«Некоторые полагают, что президент страны использует ПЦУ в своих целях, а УПЦ МП может воспользоваться ситуацией, чтобы выставить себя жертвой политических гонений, вторя прокремлёвской пропаганде», — пишут в Исследовательском центре ЕП.

Пётр Порошенко активно использует тему религии в своей предвыборной программе. Как говорится в докладе, его кампания опирается на лозунг «Армия — язык — вера». Украинский лидер заявляет, что новая церковь стала «духовным фундаментом государства и укрепила независимость».

© Пресс-служба президента Украины

В январе Порошенко организовал «томос-тур» по Украине, чтобы продемонстрировать жителям документ об автокефалии. На улицах городов тем временем появились рекламные щиты с изображением президента, предстоятеля ПЦУ Епифания и подписью «Томос для Украины».

Политика Порошенко построена на вмешательстве в религиозные организации и направлена на дискриминацию УПЦ, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Порошенко поставил церковный раскол в основу избирательной кампании и собственного выживания в качестве политика. Его успех зависит от того, насколько удастся обмануть жителей страны, подменив национальную идею церковным расколом», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, Киев создаёт «президентскую церковь», зависимую от властей, что способствует расколу общества.

«Это нонсенс, разрушительный элемент. Действия Порошенко приводят к дискриминации верующих, нарушению религиозной свободы. У властей, которые идут по пути раскола, нет другого выхода, кроме как захватывать храмы и монастыри. Рано или поздно они перейдут к агрессивным действиям, как сейчас это уже делают активисты», — сказал Лункин.

Молчание Европы

Тем временем европейские политики не спешат реагировать на явные нарушения прав человека на Украине. Так, о молчании Запада говорил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Европейский суд по правам человека не заинтересован в том, чтобы эта проблематика как-то обсуждалась, потому что сейчас на Западе Россия представляется в качестве антигероя, а Украина — в качестве героя. Вокруг этих событий сейчас организован заговор молчания: о них не говорят, о них не пишут. Такова политическая конъюнктура», — отметил он.

Как уточнил Роман Лункин, украинские власти рассчитывали, что раскольническую украинскую церковь в Европе поддержат, однако их замысел во многом провалился. При этом страны Запада не осуждают действия Порошенко.