Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где женщине не позволили похоронить мужа

Прокуратура Самарской области проверяет действия работников муниципального похоронного предприятия, препятствовавших захоронению умершего. 21 февраля жительница Тольятти Анна Плотникова приехала к зданию областной администрации в Самаре с открытым гробом, в котором лежал её покойный гражданский муж. Запланированные накануне похороны мужчины были сорваны — по мнению вдовы, к этому причастна местная ритуальная компания-монополист, услуги которой она не была готова оплатить. Администрация города отрицает слова женщины, заявляя, что никто не мешал ей оформлять документы и проводить погребение.

В Самарской области местная жительница Анна Плотникова привезла к зданию областного правительства открытый гроб с телом своего гражданского мужа Валерия Малеева. Так женщина решила привлечь внимание властей к произволу орудующей в регионе «ритуальной мафии». По словам Анны, 21 февраля сотрудники похоронного бюро, обладающего монополией на местном рынке ритуальных услуг, намеренно не дали ей похоронить усопшего на Рубежном кладбище в Самаре.

Плотникова рассказала, что компания потребовала за похороны 50 тыс. рублей, однако женщина не была готова заплатить такие деньги. Анна пошла в «ИП Воробьёв», где ей предложили организовать погребение гораздо дешевле. Однако нанятые фирмой рабочие не смогли выполнить заказ — якобы некие «30 бандитов» мешали им рыть могилу, а потом процессию и вовсе прогнали с кладбища.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор области Дмитрий Азаров, пообещавший предоставить Анне материальную помощь и «жёстко разобраться» в произошедшем. Впрочем, от помощи властей Плотникова отказалась.

22 февраля Анна всё же похоронила супруга, но не на городском, а на деревенском кладбище в посёлке Мирный, где, по её словам, вырос Малеев.

Разрешение на похороны

21 февраля женщине помогали нанятый ею Алексей Воробьёв и депутат Собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов. Последний входит в общественную организацию «Благо», которая занимается защитой прав потребителя в сфере ритуальных услуг, и утверждает, что уже давно пытается разоблачить «похоронную мафию», орудующую в регионе. При этом, как сообщили в администрации Самары, ранее сам депутат более 10 лет занимался похоронным бизнесом.

Судя по видеороликам, сделанным Туймасовым 20—21 февраля, проблемы с похоронами Валерия Малеева начались ещё на этапе получения участка на кладбище. На видео сотрудница МКУ «Ритуал» (организации, выдающей разрешения на захоронение) отказывается выдать направление на кладбище, поясняя, что ждёт «разрешения руководства».

В итоге документы всё же были получены, и 21 февраля Туймасов, Воробьёв и его рабочие прибыли на кладбище, чтобы выбрать место для захоронения и выкопать могилу.

У ворот кладбища Туймасов заснял, как их отказывался пропускать охранник. Мужчина на камеру заявил, что на территорию кладбища якобы нельзя проносить лопаты.

«В связи с участившимися случаями хищений с лопатами и ломами нельзя пускать. У нас есть свои землекопы. Самим копать нельзя», — пояснил охранник на видео.

Не давали вырыть могилу

В итоге людей всё же пустили на кладбище, однако по пути к месту захоронения к рабочим внезапно присоединилась компания неизвестных мужчин. На записи, сделанной депутатом Туймасовым, видно, что незнакомцев было около 15 человек, некоторые — с закрытыми лицами. Когда начали рыть яму, мужчины встали буквально на место могилы, чтобы помешать работе.

На вопрос Туймасова о том, кто они такие и зачем пришли, незнакомцы заявили, что являются знакомыми покойного. На записи видно, что из-за вмешательства мужчин работа продвигалась крайне медленно.

Вечером того же дня родственники усопшего Малеева вернулись на кладбище уже с гробом. Однако и на этот раз охранник был непреклонен — он объяснил, что похороны смогут состояться только на следующий день.

Так и не попав на кладбище, Анна Плотникова вместе с гробом направилась к зданию правительства Самарской области, поскольку, рассказала женщина RT, она была в шоке от случившегося и не знала, что делать, оставшись ночью посреди города с гробом.

Никаких проблем не было

При этом в мэрии Самары считают, что описываемая Туймасовым версия произошедшего не соответствует действительности. Об этом 22 февраля сообщил замглавы городского округа Самара Александр Андриянов на срочном брифинге в администрации города, посвящённом инциденту у здания регионального правительства.

Андриянов, в частности, заявил, что никаких проблем с выдачей разрешения на похороны в МКУ «Ритуал» не было, а в распоряжении организации есть запись с камер наблюдения, подтверждающая, что сотрудница МКУ «Ритуал» оформила документы и передала их доверенному лицу Плотниковой Алексею Воробьёву в течение 50 минут с момента обращения.

Сама Плотникова при выдаче документов не присутствовала, заявил Андриянов, по словам которого задержка произошла из-за неточностей в доверенности, представленной Воробьёвым.

«В доверенности не было указано, что речь идёт о захоронении покойного Малеева, написано просто, что Воробьёв может получать копии справок на имя Плотниковой. Фамилия покойного в доверенности не указана. У сотрудников «Ритуала» возникли вопросы, но разрешение было выдано», — пояснил Андриянов.

Он добавил, что по прибытии на кладбище 21 февраля Туймасов и Воробьёв дважды отказались подписывать план-схему и акт о выделении участка под захоронение.

При этом, отмечает Андриянов, депутата и предпринимателя беспрепятственно пропустили на территорию кладбища, а рыть яму могильщикам никто не мешал. Представитель мэрии добавил, что на кладбище дежурил наряд полиции, который мог вмешаться в случае конфликта. Однако никаких жалоб на поведение посторонних мужчин полицейским, по словам Андриянова, не поступало.

После инцидента на похоронах Валерия Малеева прокуратура Самарской области проводит проверку. Сообщения о произволе «похоронной мафии» проверяет и местная полиция. В беседе с RT Анна Плотникова отметила, что не писала заявление в полицию, однако была допрошена сотрудниками правоохранительных органов 22 февраля.