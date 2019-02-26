Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский о «хищениях» в армии Украины: пришедшие к власти зарабатывают на крови
"Посейдон" будет "оружием апокалипсиса": Россию обвинили в н...
«Провести анализ структуры»: Медведев поручил разработать меры по повышению дохо...
«С шумом и блеском»: чего стоит ждать от переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ы...
Главная / Украина

Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма

26 февраля 2019, 22:24  •  109 • Украина
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своём Twitter заявил, что Вашингтон намерен ужесточать антироссийские санкции из-за Крыма.
 
© usembassykyiv / Flickr
 

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращён», — написал он.

The

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 19:09
Украинский телеканал предложил изменить правила отбора на Евровидение
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 19:09
НАБУ проверит сообщения о «хищениях» в оборонной сфере Украины
Загрузка...
26 февраля 2019, 12:39
«По документам через Марс»: Тимошенко заявила, что Украина закупает российский газ под видом европейского
26 февраля 2019, 12:39
Тимошенко призвала объявить импичмент Порошенко
26 февраля 2019, 15:54
Медведчук назвал дискриминацией ситуацию с Maruv
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившему...
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.