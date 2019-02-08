«Военный бюджет США говорит в цифрах, кто начал первым»: как Госдеп обвинил Россию в развязывании гонки вооружений

В Вашингтоне утверждают, что Россия начала новую гонку вооружений. С таким заявлением выступила заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон. Дипломат также повторила обвинения в адрес российской стороны, утверждая, что Москва якобы нарушает ДРСМД. При этом Томпсон не стала комментировать факты, свидетельствующие о нарушениях договора со стороны Соединённых Штатов, которые ранее представило Министерство обороны РФ. В Москве подчёркивают, что обвинения Вашингтона не соответствуют действительности, и напоминают, что все материалы по тематике ДРСМД переданы в ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений, которую затеяли США. Между тем опрошенные RT эксперты убеждены, что Пентагон уже давно использует системы, де-факто нарушающие соглашение.

В США обвиняют Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также в развязывании новой гонки вооружений. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

В интервью телеканалу PBS дипломат выразила мнение, что именно Москву следует считать ответственной за нынешние события.

«Россия начала гонку вооружений. И начала её восемь лет назад, когда нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — утверждает Томпсон.

Заместитель госсекретаря также добавила, что США якобы продолжают представлять России доказательства, что «Москва нарушает ДРСМД».

«Мы продолжаем предоставлять разведданные и информацию России. Она же продолжает всё отрицать и в ответ утверждает, что это наши системы нарушают режим. При этом никто — ни одна страна, кроме России, — не говорил, что эти системы нарушают (ДРСМД. — RT)», — заявила Томпсон.

Ведущий PBS спросил, готовы ли США предоставить российской стороне допуск к системам, которые, как считают в Москве, нарушают ДРСМД, в обмен на аналогичный жест России. Представитель Госдепа не дала прямого ответа на вопрос.

«Мы соблюдали договор — это ясно», — заключила Томпсон.

Параметры российской программы вооружения озвучивались публично и для американцев они секрета не представляют, рассказал RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Откуда они взяли гонку вооружений? Могли только выдумать — с целью обвинения России. А мы и сейчас, после решения американцев приостановить действие ДРСМД, планов особо не меняем», — сказал эксперт.

Он напомнил, что анонсированные российским руководством зеркальные меры планируется реализовать в рамках существующего бюджета.

«Для сравнения можем посмотреть на американский военный бюджет, который больше военных бюджетов всех остальных стран мира вместе взятых. Кто эту гонку вооружений инициировал и кто её ведёт, наглядно видно в цифрах, а не на словах», — отмечает Мураховский.

Он добавил, что США пытаются установить единоличное господство в военно-технологической сфере и началось это во времена одностороннего выхода из договора по ПРО.

«ДРСМД — просто очередной этап на этом пути, и под угрозой находится договор СНВ-III», — заключил эксперт.

«Развеять этот миф»

Россия неоднократно призывала США обсудить разногласия по поводу соблюдения ДРСМД, но Вашингтон отказывался от конструктивного диалога, а 2 февраля заявил, что приостанавливает своё участие в соглашении.

Москва представила свои доводы по вопросу сохранения ДРСМД на Конференции ООН по разоружению в Женеве, об этом сообщил постпред РФ Геннадий Гатилов. Также Россия передала заместителю Генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу документы с брифинга по договору о РСМД, который состоялся в Подмосковье.

За проявленную честность француз получил в подарок слиток золота «Мы обратили внимание на ненормальную ситуацию, когда на основе заявлений западных СМИ именно Россия обвиняется в нарушении ДРСМД​​​. Хотя это не так, и на брифинге в Москве это было транспарентно и аргументированно доказано», — приводит РИА Новости заявление Гатилова, постпреда России при ООН и других международных организациях в Женеве.

По его словам, российская сторона готова обсуждать ситуацию вокруг ДРСМД.

«Если они эти вопросы продолжат поднимать, то мы будем делать всё, чтобы на площадке конференции по разоружению развеять миф, что именно Россия якобы виновата в разрушении ДРСМД», — сказал Гатилов.

Производство запрещённых ракет в США

7 февраля в Минобороны России подчеркнули, что США на протяжении нескольких лет нарушают Договор РСМД и производят вооружение, характеристики которого идут вразрез с положениями соглашения.

«Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещённых этим соглашением», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о пусковых установках Mk 41, которые могут запускать крылатые ракеты «Томагавк», о ракетах-мишенях, по своим характеристикам аналогичных баллистическим снарядам средней и меньшей дальности, а также о беспилотниках, схожих с определением «крылатая ракета наземного базирования» из положений ДРСМД.

Российское Минобороны предложило американской стороне уничтожить указанные виды вооружения, чтобы вернуться к соблюдению соглашения.

© Министерство обороны РФ

Ранее ведомство опубликовало снимок завода Raytheon в американском городе Тусон, где, по данным российской стороны, с июня 2017 года идут работы по производству ракет средней и меньшей дальности. В Минобороны отметили, что конгресс США выделил $58 млн на разработку наземной ракеты средней дальности ещё в ноябре 2017 года.

Также в Тусоне побывала съёмочная группа RT Ruptly.

«Не должны и не будем»

2 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД на фоне выхода США из соглашения. Российский лидер отметил, что это обстоятельство не позволит втянуть страну в дорогостоящую гонку вооружений.

«Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Присутствовавший на встрече с президентом министр обороны Сергей Шойгу отметил, что его ведомство сможет провести работы по адаптации существующего вооружения под новые нужды без увеличения бюджета ведомства.

В частности, Шойгу предложил разработать наземный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и создать наземные комплексы гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на возникающие угрозы при помощи военно-технических средств.

«Мы не стремимся к гонке вооружений, которая была характерна для эпохи холодной войны, об этом президент очень чётко сказал. Мы будем, безусловно, реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД», — сказал Лавров 4 февраля.

Как отметил в разговоре с RT первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, США начали нарушать ДРСМД ещё в 1998 году, когда на вооружении у Штатов появились военные беспилотники, по сути выполняющие роль ракет средней и меньшей дальности.

«Это заявление — попытка свалить с больной головы на здоровую, сделать красивую мину при плохой игре. Всё это показывает, что США не знают, какой курс они взяли, — у них неразбериха в этом плане», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что именно действия США привели к разрыву ДРСМД, а теперь Вашингтон поднимает разговор о заключении нового соглашения, чтобы распространить действие договора на другие страны. Джабаров отметил, что Россия будет дожидаться от Вашингтона конкретных инициатив. «Пока они не определились. Пусть они дадут конкретные предложения, после чего мы будем готовы присоединиться и рассматривать их предложения конструктивно», — заключил Джабаров.