Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спасению беженцев из лагеря «Рукбан» помогает Россия
Шантаж во имя «демократии»: Трамп выдвинул ультиматум военнослужащим Венесуэлы
"А если бы согласились?!": Скабеева возмутилась "дурацким экспери...
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помога...
Главная / В России

Военным запретили смартфоны на службе

19 февраля 2019, 16:39  •  102 • В России

И рядовой, и генерал больше не смогут сделать селфи в военной части. Госдума приняла закон о запретах для людей в камуфляже . Отныне им не разрешат выкладывать фотографии в соцсети, рассказывать там о своей работе и носить с собой на службе устройства, через которые можно выйти в интернет. Также солдаты и офицеры не смогут делиться с другими информацией о своих сослуживцах.

За нарушение правил военных будут наказывать. Как именно — решать командиру. Известно только, что контрактникам может грозить досрочное увольнение.

К слову, аналогичные запреты есть во многих зарубежных армиях, чтобы бойцы случайно не выдали военную тайну. Но полностью удаляться из соцсетей российским военным не обязательно.

- Опубликовать свое фото на параде на Красной площади солдату можно. А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. - Вступая в ряды российской армии молодой человек должен понимать, что наши вооруженные силы не должны видны как на ладони у вероятного противника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


102
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 21:09
Жириновский напал на Лазарева у Соловьева
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
18 февраля 2019, 19:24
«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок
Загрузка...
19 февраля 2019, 00:24
Рамзан Кадыров временно отказался от поста главы Чечни из-за гриппа
19 февраля 2019, 06:54
"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов
19 февраля 2019, 16:39
Военным запретили смартфоны на службе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запус...
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади выне...
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.