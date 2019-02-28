Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Демонстрация силы: чем может угрожать России активность американских военных в к...
«Выборы диктуют приоритеты»: Украина отвергла предложение ОБСЕ о «весеннем» пере...
В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019
Нетаньяху хочет "перезагрузить" отношения Израиля и РФ на фоне успехов...
Главная / В мире

Военное уравнение с несколькими неизвестными: Израиль предложил России механизм вывода "иностранцев" из САР

28 февраля 2019, 00:39  •  11 • В мире
Израиль и Россия намерены создать группу с подключением ряда других государств. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства. Однако военное уравнение по Сирии оказалось с рядом неизвестных. По информации собеседника, в рабочую группу по вопросу вывода из Сирии иностранных сил войдут представители России, Израиля и других государств. Однако каких именно, в правительстве еврейского государства не стали уточнять.
Израиль вместе с Россией намерен способствовать выводу иностранных военных из Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства. По информации собеседника РИА Новости, речь идёт о создании рабочей группы, которая займётся проработкой данного вопроса.
Детали инициативы источник отказался раскрывать. При этом также остаются неизвестными участники данной группы, помимо РФ и Израиля.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В рамках диалога стороны обсудили процесс урегулирования конфликта в Сирии и действия Ирана и Израиля в регионе.
Как ранее отметил информированный источник, израильская и российская стороны смогли преодолеть кризис в отношениях, спровоцированный инцидентом со сбитым в Сирии самолётом Ил-20.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 01:54
Кортеж Порошенко едва справился с львовским бездорожьем - видео
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
27 февраля 2019, 21:24
Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:54
"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских интернет-троллей сочли позорным
27 февраля 2019, 11:24
«Прийти к компромиссу»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Москве
27 февраля 2019, 21:24
"Кармический бумеранг за русскую Самойлову": Украина отказалась от Евровидения, испугавшись "Крым-наш"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.