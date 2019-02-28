Военное уравнение с несколькими неизвестными: Израиль предложил России механизм вывода "иностранцев" из САР

Израиль и Россия намерены создать группу с подключением ряда других государств. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства. Однако военное уравнение по Сирии оказалось с рядом неизвестных. По информации собеседника, в рабочую группу по вопросу вывода из Сирии иностранных сил войдут представители России, Израиля и других государств. Однако каких именно, в правительстве еврейского государства не стали уточнять.

Израиль вместе с Россией намерен способствовать выводу иностранных военных из Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства. По информации собеседника РИА Новости, речь идёт о создании рабочей группы, которая займётся проработкой данного вопроса.

Детали инициативы источник отказался раскрывать. При этом также остаются неизвестными участники данной группы, помимо РФ и Израиля.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В рамках диалога стороны обсудили процесс урегулирования конфликта в Сирии и действия Ирана и Израиля в регионе.

Как ранее отметил информированный источник, израильская и российская стороны смогли преодолеть кризис в отношениях, спровоцированный инцидентом со сбитым в Сирии самолётом Ил-20.