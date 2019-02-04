Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ

Муниципальные депутаты коммуны Сарсель во Франции подали на мэра своего города в суд. Они пожаловались на неравное представление мужчин и женщин среди его советников. Как пишет Libération, в этот раз речь шла не о недостатке, а о чрезмерном избытке политкорректности. Среди советников мэра было на одну женщину больше, чем положено по закону.

Отметим, что всего в администрации коммуны Сарсель в департаменте Валь-д'Уаз числится 14 советников. На момент подачи иска 6 из них были мужчинами, 8 - женщинами.

Французский закон о паритете требует, чтобы два пола были в равном масштабе представлены в органах власти. Таким образом, недостаток советников-мужчин в окружении мэра был действительным нарушением с юридической точки зрения.

Как сообщают французские СМИ, суд вынес решение в пользу депутатов, подавших иск. Городские власти обязали провести новые выборы советников и назначить на эти посты семь представительниц прекрасного пола и семь - сильного.