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Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ

04 февраля 2019, 04:39  •  93 • Политика
Муниципальные депутаты коммуны Сарсель во Франции подали на мэра своего города в суд. Они пожаловались на неравное представление мужчин и женщин среди его советников. Как пишет Libération, в этот раз речь шла не о недостатке, а о чрезмерном избытке политкорректности. Среди советников мэра было на одну женщину больше, чем положено по закону.
Отметим, что всего в администрации коммуны Сарсель в департаменте Валь-д'Уаз числится 14 советников. На момент подачи иска 6 из них были мужчинами, 8 - женщинами.
Французский закон о паритете требует, чтобы два пола были в равном масштабе представлены в органах власти. Таким образом, недостаток советников-мужчин в окружении мэра был действительным нарушением с юридической точки зрения.
Как сообщают французские СМИ, суд вынес решение в пользу депутатов, подавших иск. Городские власти обязали провести новые выборы советников и назначить на эти посты семь представительниц прекрасного пола и семь - сильного.

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