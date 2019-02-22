ВМС США лишили "плавающий утюг" Zumwalt за $4 млрд невидимости и смысла

В попытке доделать "плавающий утюг", как окрестили новейший американский эсминец Zumwalt, ВМС США не только отказались от его невидимости, поставив нарушающие её мачты и антенны, но и оснастили его менее мощным оружием, лишив проект изначально вложенного в него военного смысла. Об этом пишет издание "Военно-промышленный курьер".

В настоящее время эсминец "Зумвольт" остаётся в порту приписки в Сан-Диего, на нём всё ещё идут работы с целью сделать возможной его эксплуатацию. Корабли этого проекта позиционировались как "оружие будущего", однако смета на их разработку и строительство превысила прогнозы, после чего план создания 32 единиц был сокращён до трёх кораблей.

Однако оружие, под которое они были спроектированы - рельсотроны и лазерные установки, так и не было разработано. Оказалась неприемлема и 155-мм артиллерийская установка AGS, разработанная для кораблей этого типа, так как один управляемый снаряд для неё стоит 800 тысяч долларов.

Необычный силуэт корабля обеспечивал ему низкую радиолокационную видимость, однако в то же время лишал "зрения" его самого, поэтому разработчикам пришлось разместить на корабле мачту и несколько новых антенн, что почти свело на нет его невидимость.

Кроме того, штатные 57-мм орудия МК110 на эсминце заменили двумя 30-мм пушками Bushmaster с меньшей дальностью. Поэтому боеспособность эсминца значительно снизилась.

Эсминцы предполагают использовать как ракетоносцы для поддержки наземных операций, однако для таких задач проще было бы переоборудовать обычный сухогруз, указывают эксперты, констатируя провал американской программы по созданию "эсминца будущего".

Об этом пишет издание ВПК.