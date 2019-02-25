Вмешательство против «киберугрозы»: США обеспокоены безопасностью компьютерной инфраструктуры Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет партнёров для обеспечения кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины. С текстом соответствующего документа ознакомился RT. В американском агентстве обеспокоены тем, что низкая компетентность украинских пользователей интернета, устаревшее оборудование и отсутствие лицензионного ПО открывают возможности для «агрессии Кремля». Стоит отметить, что Россия отрицает все систематически появляющиеся обвинения в киберпреступлениях в свой адрес. По мнению экспертов, опрошенных RT, Вашингтон под предлогом борьбы с «русскими хакерами» наращивает свой контроль над киберпространством Украины.

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет партнёров для обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры Украины — энергосетей, финансового и банковского секторов, транспортной инфраструктуры, коммуникаций.

В USAID считают, что отсутствие навыков безопасного поведения в интернете среди украинских работников открывает возможность для «агрессии Кремля».

«Нехватка навыков в области кибербезопасности у работоспособного населения Украины, а также нехватка систематической подготовки и средств, выделяемых на повышение кибербезопасности трудовых ресурсов Украины и населения страны в целом открывают возможность для кремлёвской агрессии и ставят под угрозу жизненно важную инфраструктуру страны», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Помимо этого, специалисты USAID отмечают, что повсеместно устаревшее оборудование на Украине и отсутствие лицензионного программного обеспечения делают страну главной мишенью национальной и международной киберпреступности.

Впрочем, никаких доказательств причастности российских граждан к кибератакам не существует. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, заинтересованные лица в разных странах могут умышленно обвинять Россию, хотя Москва не имеет к ним никакого отношения. В частности, он убеждён, что такая ситуация произошла в Соединённых Штатах. В Вашингтоне заявляют о причастности российских хакеров к якобы вмешательству в президентские выборы, однако никаких доказательств этому нет.

«Хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, — сказал Путин. — Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединённых Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию».

Как отметил в разговоре с RT эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов, ни одна страна, где заявили о кибератаках со стороны Москвы, не предъявила доказательств подобного вмешательства.

«Если речь идёт о каком-то «русском следе», о резонансных киберпреступлениях, то на данный момент мне неизвестно о том, что кто-либо предоставил какие-либо существенные и значимые доказательства, которые могут быть приняты в каком-либо суде», — подчеркнул Татаринов.

При этом отсутствие доказательств не мешает Вашингтону выдвигать обвинения в адрес российских граждан в причастности к организации кибератак. Так, в октябре 2018 года в преддверии открытия сессии ОЗХО Соединённые Штаты Америки объявили в розыск семерых граждан России по подозрению в хакерских атаках на WADA, ФИФА и USADA.

Россия, в свою очередь, отвергает обвинения в свой адрес, указывая на отсутствие доказательств, которые указывали бы на причастность Москвы к киберпреступности. При этом в МИД России указывают на пропагандистский характер заявлений о «российском кибершпионаже».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Вашингтон поддерживает миф о российском вмешательстве в американские президентские выборы, чтобы иметь какой-то предлог для введения санкций и давления на Москву.

«Западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им взломы компьютерных сетей чуть ли не по всему миру», — подчеркнул Сергей Рябков.

В декабре 2018 года бывший посол США на Украине Джон Хербст выразил уверенность, что Россия якобы планирует «мультиканальное вмешательство» в выборы на Украине.

Под предлогом борьбы с российскими киберугрозами

Главной угрозой для киберпространства Украины специалисты USAID считают Россию, которая якобы регулярно проводит хакерские атаки, направленные на дестабилизацию ситуации в стране.

«Осуществляя эти атаки — иногда в рамках многолетних кампаний — Кремль опирается на новейшие информационные технологии, которые использует для координации усилий, применяемых в киберпространстве с целью разжигания социальной розни, распространения пропаганды, а также нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Кроме того, по мнению авторов документа, кибератаки проводятся с целью снижения уверенности как внутренней, так и международной аудитории в том, что Украина способна «обеспечить своему населению безопасность и доступ к самым необходимым услугам».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT отметил, что США под предлогом борьбы с российскими киберугрозами пытаются получить инструменты влияния на киберпространство Украины.

«Они (США. — RT) сейчас будут пытаться задействовать всевозможные инструменты, чтобы самим иметь доступ и инструменты влияния на киберпространство Украины. То есть это обучение, которое под наглядными предлогами проводится якобы для защиты от «кремлёвской агрессии», на самом деле поможет подготовить лояльных представителей определённой политической агентуры внутри Украины, которые могут повлиять на кибербезопасность Украины», — подчеркнул эксперт.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, действия США могут иметь прямое отношение к предстоящим выборам на Украине.

«Говорится о каких-то важных инфраструктурных объектах, к таким можно отнести, например, и серверы Центральной избирательной комиссии, которые, согласно сценарию, взломают «злые русские хакеры» и таким образом сорвут президентские выборы», — убеждён Мартынов.

20 февраля 2019 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина и страны ЕС будут проводить совместные учения по защите от российских киберугроз на президентских выборах.

«Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», — заявил Турчинов.

В Кремле подобные высказывания назвали «манией», подчеркнув, что Россия не собирается совершать кибератаки на ЦИК Украины.

Секретарь СНБО также сообщил о создании в украинской армии кибервойск, направленных на борьбу с киберугрозами. При этом он заявил, что украинские кибервойска работают в тесной связи с НАТО. По его утверждению, альянс предоставляет профессиональную и экспертную помощь, а также необходимое оборудование.

Cекретарь СНБО Украины Александр Турчинов

Reuters

© Gleb Garanich

«Потенциал для цензуры в интернете»

Вместе с тем авторы документа отмечают, что в интересах кибербезопасности власти Украины наложили определённые ограничения на свободу в интернете в контексте будущих президентских выборов.

Однако украинские борцы за права человека назвали эти ограничения «потенциалом для репрессивной цензуры и нарушением прав граждан под предлогом защиты правительственных данных и инфраструктуры».

В USAID не исключают, что украинские подразделения по борьбе с киберугрозами могли сами участвовать в кибератаках из-за «глубоко укоренившейся коррупции» государственного сектора в стране.

«По-прежнему звучат утверждения, что украинские структуры, отвечающие за кибербезопасность, были причастны к кибератакам, а также поддержали внесение поправок в закон «О предотвращении коррупции», предусматривающих ограничение публичного доступа к важным данным», — говорится в документе USAID.

В американском агентстве отмечают, что при взаимодействии с украинскими структурами необходимо тщательно оценивать риски, чтобы предупредить дальнейшее развитие коррупции через повышение прозрачности и ответственности в государственном секторе Украины.

Напомним, в августе 2018 года по подозрению в киберпреступной деятельности в Европе по просьбе Минюста США были арестованы трое граждан Украины. Сотрудники правоохранительных органов Америки обвинили их в кибератаках на американские компании и краже данных 5 млн владельцев банковских карт на территории США.