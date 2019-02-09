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Власти Крыма призвали Украину «умерить свой военный порыв»

09 февраля 2019, 11:09  •  54 • Украина
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал власти Украины, которые запланировали проведение учений вблизи границ Крыма, «умерить свой военный порыв».
 
Reuters
 

Фикс отметил, что каждая страна имеет право проводить учения «в рамках стоящих перед ней задач», передаёт РИА Новости.

По его словам, тот факт, что Украина проводит учения у границ российского Крыма, говорит о том, что «эти провокаторы никак не могут успокоиться».

«Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия», — сказал он, отметив, что границы Крыма надёжно защищены.

Ранее сообщалось, что Украина намерена провести военные учения на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

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