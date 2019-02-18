Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Во всем виновата Россия»: от кого спасали мир в Мюнхене
3a Бaндepy вac cлeдoвaлo бы пocaдить
«За Европу для человека, а не для банков»
CБУ:"извинитe, oшиблиcь"
Главная / Политика

Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны

18 февраля 2019, 03:24  •  26 • Политика
Минобороны Белоруссии скорректирует план обороны страны на ближайшие пять лет в связи с теми военными мероприятиями и учениями, в которых Минск намерен принять участие.
Белорусские власти намерены скорректировать план обороны государства на следующие пять лет. Об этом рассказал министр обороны страны Андрей Равков.
Как подчеркнул политик, в 2019 году могут возникнуть определенные сложности в связи с теми мероприятиями, в которых будут задействованы Вооруженные силы Белоруссии. Речь идет о совместных с Россией учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут на российской территории, участии Минска в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, а также о подготовке парада в честь 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков.
"Нынешний год является для нас знаковым в военном планировании", - пояснил Равков.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко предложил США провести на территории страны совместные учения с НАТО. Предложение якобы прозвучало на закрытой части дискуссии в Атлантическом совете.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


26
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 00:09
Премьер Польши обиделся на Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами - СМИ
17 февраля 2019, 14:24
"Это же бандеровский недорейх": украинского нардепа подняли на смех за продвижение гитлеровской программы на выборах президента Украины
17 февраля 2019, 17:39
"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огромный российский флаг
Загрузка...
18 февраля 2019, 03:24
Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны
17 февраля 2019, 17:39
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
18 февраля 2019, 03:24
На 1% грек: Саакашвили похвастался результатами ДНК-анализа
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
11 февраля 2019, 04:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 10.02.19
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.