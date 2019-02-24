|
Владимиру Путину представят доклад о незаконном затягивании следствия - Юрий Чайка
24 февраля 2019, 18:39 • 25 • Политика
Верховный суд России совместно с Генпрокуратурой в ближайшее время собираются представить главе государства доклад, в котором будут указаны случаи незаконного затягивания хода расследования уголовных дел.
По словам генпрокурора Юрия Чайки, на такие случаи затягивания следствия надзорный орган обращал внимание и раньше, при необходимости принимая соответствующие меры реагирования.
Напомним, президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию, подверг резкой критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям "порой без веских оснований".
По словам Путина, около 50% уголовных дел, возбуждённых в отношении предпринимателей, или не доходят до суда, или разваливаются во время их рассмотрения судьями. Тем не менее всё время следствия бизнесмены содержатся в СИЗО. При этом сотрудники их фирм остаются без работы и, соответственно, без заработной платы.
Об этом сообщает ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2019, 14:39
|
19 февраля 2019, 03:39
|
21 февраля 2019, 09:24
|
18 февраля 2019, 00:09
|
23 февраля 2019, 11:56
|
23 февраля 2019, 06:54
|
22 февраля 2019, 21:09