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Владимиру Путину представят доклад о незаконном затягивании следствия - Юрий Чайка

24 февраля 2019, 18:39  •  25 • Политика
Верховный суд России совместно с Генпрокуратурой в ближайшее время собираются представить главе государства доклад, в котором будут указаны случаи незаконного затягивания хода расследования уголовных дел.
По словам генпрокурора Юрия Чайки, на такие случаи затягивания следствия надзорный орган обращал внимание и раньше, при необходимости принимая соответствующие меры реагирования.
"Мы сейчас думаем, [что] совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту", - сказал Чайка в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию, подверг резкой критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям "порой без веских оснований".
По словам Путина, около 50% уголовных дел, возбуждённых в отношении предпринимателей, или не доходят до суда, или разваливаются во время их рассмотрения судьями. Тем не менее всё время следствия бизнесмены содержатся в СИЗО. При этом сотрудники их фирм остаются без работы и, соответственно, без заработной платы.
Об этом сообщает ТАСС.

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