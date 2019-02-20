Владимир Путин: Россия либо будет суверенным государством, либо вообще ее не будет. Это аксиома!

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ, НУЖНО МЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ УЖЕ СЕЙЧАС

- Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, его запаса на раскачку просто нет. Абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, но снижать планку конкретных ориентиров нельзя. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.

Людей не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.

Путин - о национальных проектах.

К 2023 ГОДУ НАДО ВОЗОБНОВИТЬ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

- Ключевая задача - сбережение народа, а значит, всемерная поддержка семей.

Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Россия вошла в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается, но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении. Но мы это сделали, и убеждён, что вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения.

Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. У нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребёнка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе - в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.

Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе.

Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача, но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.

Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток. Данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском Указе. С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей. Значит, предложенные условия в чём-то людям не подходят. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную перспективу. А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

Путин о снижении ставок по ипотеке.

Это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей, 2021 году –30,6 миллиарда рублей. Но, по оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти.

Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м – 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м – 30,1 миллиарда рублей.

- Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов. До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.

О чем говорил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.Фото: Рушан КАЮМОВ

БЕДНОСТЬ - ГЛАВНЫЙ ВРАГ

- Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. В 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много. Причём серьёзные материальные проблемы испытывают ещё больше людей на самом деле, чем те, которые официально находятся за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу.

Работающим механизмом поддержки может стать социальный контракт. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. При этом человек, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек.

ЛЮДЯМ НУЖНЫ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

- Сегодня многие граждане берут кредиты на различные цели, но в жизни может случиться всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее.

Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.

Владимир Путин: "Ключевая задача - сбережение народа, а значит, всемерная поддержка семей".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПЕНСИИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСЧИТАТЬ

- Нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали. В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё.

Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

К ЗЕМСКОМУ ДОКТОРУ ДОБАВИТСЯ ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

- До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Уже за 2019–2020 годы должно быть построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Путин - о программе "Земский учитель".

Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые города.

Сегодня самые сложные операции успешно делаются не только в федеральных, но и региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнём с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше.

ТРИЛЛИОН НА ОНКОЛОГИЮ

В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке.

МУСОР - САМАЯ БОЛЬНАЯ ТЕМА

- Пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. Так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, сто лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно, вы как выдавали разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были подумать. Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан – абсолютно недопустимо.

Путин - о проблемах с мусором.

С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся.

Удивительно, но ещё год назад мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Почти ничего не двигалось, пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану там и никого не пускать. Только так работает, потому что вот эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются и неплохо обеспечивают своё благосостояние.

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Президент обратится с Посланием к Федеральному собранию в полдень 20 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШКОЛЫ ОТ КАНАЛИЗАЦИИ ДО ИНТЕРНЕТА

- Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше полутора процентов школьников, но если родители видят, что их ребёнок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей – что? – только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть ещё такие школы. За два года проблему нужно полностью решить.

К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду. Должно меняться и содержание образования.

КУЛЬТУРУ ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА

- Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда рублей и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА ДАТЬ РОСТ В 3%

- Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает. Мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой «кубышки» для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект. Но нужно, чтобы также ожидаемой была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка безопасности.

Путин: У нас мощная финансовая подушка безопасности.

Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем. У нас есть задача – дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей.

Чтобы выйти на высокие темпы роста, нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю здесь четыре приоритета.

Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас всё было надёжно и работало как часы. Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 процентов. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства.

Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.

И четвёртое – подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-технологической базы.

ЗЕЛЕНЫЙ БРЕНД РОССИИ

- Ключевым фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года.

Наше естественное преимущество – это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей.

БИЗНЕС НЕ ДОЛЖЕН ХОДИТЬ ПОД СТАТЬЕЙ

- Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу.

Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению. И это влечёт за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжёлое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жёстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований.

С Генеральным прокурором, с председателем Верховного Суда мы говорили на этот счёт. Человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был следователь». Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников, просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за решёткой, а он в отпуск пошёл и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть, надо точно с этим разобраться.

Я поручаю правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм, а правоохранительным ведомствам – МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету – подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая чёткие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме.

ОБНОВИТЬ ВЕСЬ КОНТРОЛЬ ЗА БИЗНЕСОМ

- Правительство предлагает серьёзно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив.

Когда мы обсуждали эту тему, многие коллеги сказали, искренне сказали, реакция была такая: страшно. Действительно, знаете, страшно, и есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями накапливались, ещё с советских времён многие работают, со времён «очаковских и покоренья Крыма». Но не 2014 год имею в виду, конечно. Ещё со времён Александра Сергеевича Грибоедова и раньше. И конечно, там столько всего отрегламентировано, столько понаписано. Но я, знаете, сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100 процентов, что там написано, поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать, провести эту работу и, действительно, оставить только то и обновить по-современному то, что действительно нужно для организации работы.

Путин: «Времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду!.

ДОРОГИ, АЭРОПОРТЫ И КРЫМСКИЙ МОСТ

- В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья. Это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь. На всём протяжении заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург, а это новые возможности и для бизнеса, это новые рабочие места для жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской и Московской областей.

За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза (до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

Путин - о скоростной дороге Москва - Петербург.

УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗ

- Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учётом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну.

5G В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

- Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных. И здесь также нужно смотреть вперёд. Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

Поручаю «Роскосмосу» совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. Он должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров.

ВОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОРЫВА

- Ещё недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторённой дорогой, находить смелые и уникальные решения. И это сделали, сделали наши инженеры, рабочие, учёные, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах. Знаю все детали этой масштабной работы, и у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли. И с точки зрения повышения обороноспособности, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов.

Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер.

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСУВЕРЕННОЙ

- Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия – нет.

Путин: Россия была и будет суверенным и независимым государством.

Выстраивать отношения с нами значит находить совместные развязки, причем самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия. Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике. Вместе с партнерами по интеграции продолжим формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза.

Самым острым вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход в США из ДРСМД. Да, с момента заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Так, нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование «ракеты-мишени» для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности «Томагавк».

Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и асимметричные действия.

Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными.

«ПЕРЕСВЕТ» И «ПОСЕЙДОН»

- Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным. Работа по перспективным образцам и системам вооружений продолжается – ритмично, без сбоев по плану. Началось серийное производство комплекса «Авангард». В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН. Проводится и цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты «Сармат». Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации. В декабре этого года все поставленные в вооруженные силы «Пересветы» заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолетов МиГ-31, оснащенных ракетами «Кинжал». Успешно проходят испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон». Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса.

Минобороны публикует видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

Помните, в прошлый раз я говорил: есть еще что сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр».

Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-Морскому Флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

В США СЧИТАТЬ УМЕЮТ?

- В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, вводятся все новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это не правда. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер. Но, похоже, наши партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику.

Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена.

Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме.

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