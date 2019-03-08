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08 марта 2019, 05:09  •  73 • В России

"Каждый из нас и государство в целом в долгу перед женщинами", - прежде всего, заявил президент, обращаясь к представительницам прекрасного пола и от себя лично, и от большинства, если не от всех мужчин страны.

В своём поздравлении - в самом же начале - с Международным женским днём Владимир Путин тепло и проникновенно заметил: наши женщины достигают успехов во всем - и на работе, и дома, при этом оставаясь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить.

"Вам дано пройти весь путь создания новой жизни - рождения ребенка. Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия".

"Особые чувства, - напомнил Путин,- любой человек испытывает к своей маме и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, всегда помнит ее уроки и наставления, ее добрые глаза и руки".

По словам президента, женщины являются надежными сотрудниками и ответственными руководителями, способными учитывать тонкие нюансы и творчески подходить к любому делу.

"Трудно представить, - сказал президент, - историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин".

"И сегодня, в наши дни вам, - сказал Путин, обращаясь к женщинам, - подвластны практически все профессиональные высоты".

И ещё Путин адресовал самым лучшим и красивым и такое вот признание: мужчинам непросто быть достойными женщин, но "они будут стремиться к этому, и постараются, чтобы женщины чувствовали сильное, надежное плечо".

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