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Влад Плахотнюк и подводный камень молдавских выборов

11 февраля 2019, 02:24  •  50 • Украина
Какой из своих сценариев выберет молдавский кукловод?
Молдова – страна маленькая, бедная, но сложная для понимания, сказал на днях бывший спецпредставитель Европейского союза в РМ Кальман Мижей. «В то же время она очень красивая и её можно сильно любить», – добавил он. И это действительно так.
Такая условная социология
Ситуация в «маленькой бедной, но очень красивой» Молдове накануне парламентских выборов гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Если судить по заявлениям политиков и социологическим отчётам, результаты предстоящего 24 февраля голосования уже ясны: большинство наберут социалисты (42,8%), четверть голосов достанется блоку ACUM (25,1%), третье место получат демократы (19,3%). На грани преодоления проходного барьера партия «Шор», набирающая на сегодня 5,8% голосов. Остальные, по данным свежего исследования «Барометра общественного мнения» (БОМ), останутся за этим барьером с 4-5% голосов на всех.
Вот и готов состав следующего парламента: 46 мест – за социалистами, 27 – за «проевропейской оппозицией», 22 – за Плахотнюком, 6 – за Шором (с учётом перераспределения голосов проигравших в пользу победителей). А дальше ПСРМ остаётся сколотить из числа отдельных политических оппонентов небольшую отдельную фракцию и парламентское большинство, считай, в кармане.
Однако это только так кажется. На самом же деле цифры, полученные социологами, никак не определяют итогов грядущих выборов – они говорят только о симпатиях избирателей, которые собираются голосовать 24 февраля. А таких, по результатам февральского опроса БОМ, меньше половины: только 48,3% ответили, что они непременно пойдут на выборы, ещё 20,5% – планируют это сделать, а 13,5% – сомневаются. А среди тех, кто пойдёт на избирательные участки, не определились с выбором 53,5%. То есть проценты лидеров выборной гонки весьма условные: 35,2% опрошенных заявили, что не видят ни одной политической силы, представляющей их интересы, а ещё 35% вообще не знают, какие партии рвутся в парламент.
На президентских выборах 2016 года (второй тур) явка составила 53,27%, а на прошлых парламентских 2014 года – 57,28%.
Коварство мажоритарки: ДПМ под флагами админресурса
Главный же «подводный камень» нынешних выборов в Молдове – смешанная избирательная система, стирающая социологию в пыль. Из 101 депутата парламента только 50 избираются по жёстким партийным спискам, а 51 – по мажоритарным округам. В итоге предварительный прогноз для ПСРМ (42,8%) – это гарантия получения не 46 мандатов, а всего 22-23.
Мы уже говорили о том, что главная схватка за власть в Молдавии состоится в округах, где не всё так однозначно, как у социологов. Стоит вспомнить, что по итогам всеобщих местных выборов 2015 года демократы получили в городских, сельских, муниципальных и районных советах кресел примерно в два раза больше, чем социалисты, а что касается градоначальников – в пять с лишним раз! Если же учесть, что результат ДПМ повторила ЛДПМ и ещё немного местной власти получили либералы (и те и другие – нынешние партнёры демократов по коалиции), то день голосования преподнесёт большие сюрпризы.
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Уже сейчас известно, что ДПМ в ряде округов определила кандидатами в парламент местных глав районов и градоначальников: в Бричанах, Рышканах, Глодянах, Сороках, Фалештах, Теленештах, Унгенах, Криулянах, Каушанах, Штефан-Водэ, Хынчештах. Ещё в нескольких за депутатские мандаты будут бороться представители местной власти от ДПМ из других районов. Часть мажоритарки взяла на себя «тяжёлая артиллерия» демократов: в Калараше сражаться с оппонентами будет министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в Яловенах идёт в депутаты министр образования, культуры и исследований, в одном из округов Кишинёва – министр экономики и инфраструктуры, в Новых Аненах – министр внутренних дел, в Страшенах – премьер-министр Павел Филип. Ниспорены взял на себя сам Влад Плахотнюк. «Нестатусные» претенденты на парламентские кресла у демократов только в 16 округах из 51, включая Гагаузию, Приднестровье и зарубежье. Более или менее равномерно представлен на местах и в Кишинёве депутатский корпус в качестве кандидатов в законодатели.
Против армии местных руководителей и членов правительства Плахотнюка у ПСРМ – крошечное войско. А председатель партии Зинаида Гречаный будет оппонировать в Бричанах главе района от ДПМ. Против троих министров (в их числе – глава МВД), премьер-министра Молдовы и Влада Плахотнюка у социалистов на округах люди, о которых известно немного. Например, лидеру ДПМ в Ниспоренах будет противостоять водитель местного ООО.
Уже на этом этапе выборной гонки без всякой социологии заметно огромное преимущество Плахотнюка в раскладе сил в одномандатных округах – причём речь идёт об административном ресурсе, поскольку градоначальники и главы районов, выдвинутые демократами в депутаты, прекрасно понимают цену и победы, и поражения: если Плахотнюк лишится власти, они тоже пойдут на дно вместе с верхушкой ДПМ.
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Кроме этого, сами округа были «нарезаны» с нарушениями, а в составе Национальной комиссии по формированию одномандатных округов из 20 человек 13 имеют прямое или косвенное отношение к ДПМ. «Интерпретируя законодательство в своих интересах и используя отсутствие чётких процедур делегирования членов комиссии, правительство создало полностью подконтрольный орган», – говорится в исследовании молдавской НКО Watchdog. К примеру, в Приднестровье, где проживает более 200 тысяч человек, имеющих право голосовать на парламентских выборах в Молдове, созданы всего два округа, хотя избирательное законодательство предполагает четыре (один округ на 50-60 тысяч избирателей). Эксперты отмечают, что окружная «нарезка» на территории РМ только в 24% случаев соответствует закону. Иначе говоря, «резали» под интересы определённой политической силы – ДПМ.
Шор – баловень судьбы или жертвенный баран?
Всё это непременно выстрелит в день голосования и после него. В зависимости от того, какими будут общие результаты выборов, Плахотнюк получит возможность использовать мажоритарную составляющую либо для признания их недействительными, либо для значительного укрепления своих позиций, что позволит ДПМ склонять к договорённостям партии, составляющие ACUM, либо отдельных депутатов. В 2014 году демократы получили всего 19 мест в парламенте, но смогли каким-то чудом создать большинство. Хотя нет, не чудом: Плахотнюк разгромил обошедших его коммунистов (ПКРМ) Воронина и либерал-демократов Филата, а самого бывшего премьер-министра упрятал за решётку на девять лет по делу о краже миллиарда из банковской системы РМ.
Олигарх умеет убеждать и по-хорошему, и по-плохому, а посему депутаты побежали в ДПМ дружно и весело, не оглядываясь на свои прежние политические установки. И сейчас у него готовы сценарии будущего, в этом никто не сомневается. Какой из своих сценариев молдавский кукловод пустит в ход, будет зависеть от ситуации в округах, которая аналитикам Плахотнюка известна, а молдавской общественности – нет.
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Журналистам, экспертам и избирателям подбрасывают только общие социологические данные, не позволяющие представить скорое будущее молдавской власти. А это будущее может быть разным. Например, ДПМ сумеет договориться с ACUM или одной из партий блока о создании коалиции в обмен на совместное «съедение» Илана Шора, если тот пройдёт в парламент. Заодно Плахотнюк обратит 6-7 шоровцев в свою веру – и вот уже победившие социалисты опять в меньшинстве. Тем более к суду над Шором по делу о краже миллиарда, который всё откладывается, можно быстро вернуться, а поскольку этот суд рассматривает обжалование уже вынесенного приговора, ничего особо и делать не придётся…
(Окончание следует)
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

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