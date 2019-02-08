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Вице спикер Рады обещала "выжить" российских дипломатов из международных организаций

08 февраля 2019, 15:54  •  158 • Политика
Вице-спикер Рады Ирина Геращенко пообещала, что ее страна и дальше будет прилагать усилия для того, чтобы "выжить" российских представителей и дипломатов из состава всех международных организаций.
Отметим, что наряду со своими парламентскими обязанностями на Украине Геращенко является представителем своей страны в гуманитарной подгруппе в Минске. Она обнародовала свою позицию по участию российских граждан в международных организациях в Facebook.
При этом она сделала особый акцент на Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Напомним, что заявление Геращенко прозвучало на фоне решения украинского парламента принять закон запрещающий допуск наблюдателей с российскими паспортами на президентские выборы на Украине.
При это речь шла не только от собственно наблюдателях, которых могли бы захотеть послать госорганы России, но также и российских гражданах, работающих в международной организации — БДИПЧ ОБСЕ.
Впоследствии директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир выразил глубокое разочарование решение Рады. Он также заявил, что оно не имеет прецедентов в международном праве.

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