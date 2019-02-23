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Вице-премьер Украины об отборе кандидатов на Евровидение: это часть гибридной войны России

23 февраля 2019, 16:24  •  12 • Украина
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своём аккаунте в социальной сети Twitter выразил мнение, что национальный отбор на международный музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдёт в Израиле, является «частью гибридной войны России», которую Москва якобы ведёт против Киева.
 
РИА Новости
 

«Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины», — написал он.

В субботу, 23 февраля, на Украине выберут музыканта, который представит страну на Евровидении.

Как уточняет УНИАН, за возможность участия в конкурсе будут бороться группы ANNA MARIA, Freedom Jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Ранее финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.

Слова девушек вызвали широкий общественный резонанс на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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