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Виктор Янукович: «Меня кинули как лоха»

06 февраля 2019, 19:54  •  185 • В России

В среду в в Москве прошла пресс-конференция, как было написано в анонсе, «четвертого президента Украины» Виктора Януковича. И, поскольку Янукович иногда, что называется, ненароком сам «подставлялся» под критику, можно заключить, что старался говорить искренне. В том числе и о личных вещах.

НА МЕДВЕДЧУКА ГОТОВИТСЯ ПОКУШЕНИЕ

Например, на вопрос, как Янукович оценивает вероятность покушения на себя, он сообщил, что такие планы на Украине вырабатывают и в отношение одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука:

- У меня прошла такая информация: я слышал, что создана спецгруппа из 12 человек, которая в этом плане работает. Я не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по другим, может, и по мне. Но такая информация есть. Хотел бы обратиться к работникам спецслужб, к военным с призывом не выполнять преступные законы этой власти.

Бывший президент Украины перед началом пресс-конференции.Фото: REUTERS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИВЫЧКА ПОРОШЕНКО - ВРАТЬ

А в ответ на вопрос - каковы шансы Порошенко переизбраться президентом, Янукович рассказал и все, что о нем думает:

- Я давно знаю Порошенко, - сказал он. - Хорошо знаю. Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. И у него на первом месте личная выгода и деньги, он всё готов на это променять. Отличительная черта - вранье. Сколько я его знаю, он не только мне врал, он постоянно врал всем, это его профессиональная привычка... Честно победить на этих выборах Порошенко не способен. У него такой поддержки нет. Хотя он может пойти и на фальсификации.

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Янукович о Петре Порошенко: "У него на первом месте личная выгода и деньги, он всё готов на это променять. Отличительная черта - вранье".Фото: REUTERS

КИЕВ ДОЛЖЕН ПОЙТИ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ДОНБАССОМ

Что делать на Украине новой власти, если она случится? Ответ Януковича прост - «все ровно наоборот» тому, что делает нынешний Киев. Как добиться. Только через прямые переговоры с руководством Донбасса.

Ну а по поводу госпереворота в феврале 2014-го на Украине и подписания соглашения с оппозицией под гарантии стран Евросоюза (которое Запад и вожди Майдана нарушили на следующий же день) Янукович сказал:

- Лукин (наблюдатель от России на переговорах Януковича с оппозицией) к сожалению, он был прав. Он мне сказал: «Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?» Я сказал: «Да, я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они обязательно будут выполнены. Если Европа - оплот демократии — как они могут себя дискредитировать,» - я отвечал Лукину. К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, - «меня кинули, как лоха».

Корреспонденту «КП» также удалось задать свой вопрос Януковичу.

ВОПРОС ОТ «КОМСОМОЛКИ»

«Гуляю по Ростову, здрасьте-здрасьте...»

Корреспонденту «КП» также удалось задать свой вопрос Януковичу:

- Как может повлиять на итоги голосования отказ украинских властей открывать избирательные участки на территории России?

Янукович ответил, что называется, наотмашь:

- Они (украинские власти, - авт.) хорошо понимают, что все люди, которые выехали за территорию Украины, это их оппоненты... Вопрос можно такой задать Порошенко: Крым украинский? Сколько украинцев живет в Крыму? Предоставьте им возможность, пусть они проголосуют за украинскую власть. Вот какой, интересно, они дадут ответ? Могли бы открыть участки и в Ростове-на-Дону, где много украинцев. Я выхожу иногда в Ростове погулять. Иду, как будто я в Донецке очутился: здрасьте, здрасьте. Наслушался всякого. И обвинений, и жалоб. Вот это Ростов сегодня.

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