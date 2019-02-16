Виктор Орбан: Будапешт не надеется на НАТО в вопросах безопасности

О «небывалом лицемерии» США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской прессе указал на необходимость модернизации вооружённых сил для того, чтобы Венгрия смогла без помощи Запада отразить нападение любого противника.

«Я принадлежу к тем, кто полагает, что НАТО – важный союз, но я не думаю, что Венгрия может полагаться на НАТО в вопросах безопасности. Мы должны уметь защитить себя сами»,

– подчеркнул Орбан .

Также он указал на безразличие Вашингтона к проблемам венгерской диаспоры на Украине. В частности, комментируя совершенный в феврале 2018 г. поджог в Ужгороде Центра венгерской культуры, Орбан сказал:

«Это ненормально, что в нескольких километрах от восточной границы НАТО в венгерском центре срабатывает взрывное устройство, и никто не говорит ни слова, в том числе Америка. Зато когда что-то взрывают в Йемене, это становится международной темой».

Слова Орбана прозвучали сразу после визита в Будапешт госсекретаря США Майка Помпео. Американский гость приехал убеждать венгров в необходимости сообща противодействовать России.

«Мы не можем позволить Путину вбить клинья между друзьями по НАТО… Авторитарная Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету стран, которые меньше неё», – провозглашал приехавший в Будапеште Помпео.

Венгерское руководство отреагировало на это сдержанно. Помпео встретился и с членами прозападных НПО, что не могло не раздражать Будапешт. Венгерские власти инициировали принятие закона, ограничивающего объёмы финансирования зарубежных НПО и облегчающего перевод таких НПО в категорию иностранных агентов. В частности, из Венгрии были выдворены все организации и фонды, финансируемые Джорджем Соросом.

Во время переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто Майку Помпео пришлось выслушать упрёки в лицемерии в адрес США. «Что касается [критики] России, – сказал Сийярто в ответ на выступление Помпео, – это небывалое лицемерие в политической жизни Европы. Мы слышим критику, а за ней совершаются многомиллиардные сделки. Посмотрите на данные по торговле между западноевропейскими странами и Россией. Нас порядком достало, что вы изображаете всё так, будто это у нас тесные связи с Россией».