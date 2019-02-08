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Видит себя "новым Наполеоном": Эксперты объяснили, почему Макрон против "Северного потока — 2"

08 февраля 2019, 22:24  •  93 • Политика
Политологи объяснили, что Эммануэль Макрон хочет стать "новым Наполеоном", а потому он отказывается принимать предложения Германии по "Северному потоку — 2" и старается привлечь на свою сторону страны Восточной Европы и Балтии, которые настроены более антироссийски.
Политолог Александр Рар прокомментировал поведение Эммануэля Макрона, который пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности, отказался встречаться с Ангелой Меркель, разругавшись с Германией по вопросу строительства "Северного потока — 2". эксперт отметил, что позиция французского лидера является попыткой играть совместно с Варшавой и Вашингтоном против Москвы.
Макрон активно поддерживает украинский режим и выступил против предложения Германии освободить "Северный поток — 2" от ограничений, введенных для этой отрасли в Евросоюзе, переживая за сокращение транзита российского газа через Украину в будущем.
"Есть страны, которые не хотят, чтобы Россия на этом газе зарабатывала и вкладывала бы эти деньги в свою политику, экономику, вооружение", - пояснил Рар в беседе с корреспондентом "360". В последнее время Макрон старается взять на себя роль лидера Европы, предлагая новые правила игры, которые не хочет поддерживать Германия.
Стараясь стать "новым Наполеоном", Макрон решил привлечь на свою сторону страны Восточной Европы и Балтии, которые настроены более антироссийски, чем Германия. "Лидер Франции хочет подать сигнал восточным европейцам, что его страна готова встать на их сторону против немцев, которых в Европе все подозревают в закрытых переговорах с Россией, — пояснил собеседник издания, отметив, что, идя против немцев, Макрон "борется за место в истории сейчас", хотя в его собственной стране не все так хорошо.
Напомним, что в прошлом году Макрон едва не испортил отношения в Соединенными Штатами, предложив создать общую европейскую армию. Тогда СМИ назвали предложение Макрона проявлением его "имперских амбиций".
Конфликты Макрона с европейскими союзниками и внутренние проблемы страны могут помешать его партии одержать победу на предстоящих парламентских выборах, считает британский политолог Маркус Пападопулос.

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