Ветроэнергетика пустила ветры: Без газа из России Германия вымрет

Автор:

Кучер Егор

По мере реализации проекта газопровода «Северный поток-2» западные деловые круги продолжают обсуждать связанные с ним экономические и политические аспекты. Причём последние являются вообще выдуманными на Западе в качестве аргументации для того, чтобы проект был остановлен. Можно констатировать, что этот политический аспект всё-таки провалился и к деловому сообществу постепенно приходит отрезвление.

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» — это исключительно экономический проект. Теперь находится всё больше подтверждений истинности этой позиции. Мы привыкли слышать, что Германия и ряд стран Европы поддерживают газопровод из-за банальной выгоды — российский трубопроводный газ втрое дешевле, чем американский сжиженный.

Аналитики Bloomberg, между тем, провели анализ немецкой энергетики и пришли к выводу, что «Северный поток-2» необходим немцам как воздух по целому ряду других причин. Кроме этого, вероятна вообще полная загрузка трубы, а не частичная, как этого пытаются добиться ряд европейских стран на законодательном уроне.

Немцы в последние 10 лет активно выстраивают систему зелёной энергетики — отказываются от атомных электростанций, а также угля как источника энергии и переходят на солнечную энергетику, ветряки и гидроэлектростанции. Почему же им всё равно так сильно нужен российский газ?

Фото: www.globallookpress.com

Германия переходит на газ

Как сообщает Bloomberg, Германия вовсе не лукавит, когда говорит о собственных возрастающих потребностях в природном газе. К этому ФРГ подталкивает и структура нынешней немецкой экономики.

Германия готовит одно из самых больших устойчивых увеличений потребления природного газа почти за два десятилетия, несмотря на предупреждения США о том, что она не должна получать так много своей энергии из России,

— пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что газ станет основой в политике канцлера Германии Ангелы Меркель по закрытию атомных и угольных электростанций. Правительство Германии активно симулирует использование возобновляемых источников энергии, однако специалисты предупреждают чиновников о возрастающих потребностях именно в газе. Это будет происходить из-за того, что на фоне отказа от угля и атома зелёная энергетика окажется не в состоянии возместить необходимые объёмы.

«Эта перспектива помогает объяснить, почему Меркель разрешает строительство трубопровода «Северный поток-2» из России и стимулирует создание новых мощностей для импорта сжиженного природного газа. В предстоящие годы Германии может понадобиться гораздо больше газа, чтобы компенсировать закрытие электростанций», — отмечает агентство.

В то же время Германия сейчас находится в энергетической «невесомости». Отмечается, что немцы пока и сами не знают, сколько газа им будет нужно, чтобы закрыть все свои потребности. Пока неизвестно также, какие угольные заводы будут закрыты и когда, и какие ограничения наложит правительство Германии на рост расходов на возобновляемые источники энергии. Второй вопрос — в какой мере соседи Германии могут помочь ей в энергетическом плане. Именно поэтому канцлер Меркель не видит никаких твёрдых альтернатив «Северному потоку-2». Однако для понимания деталей следует посмотреть на детали немецкой программы по зелёной энергетике и контрольные цифры.

Фото: www.globallookpress.com

Зелёная энергетика — будущее Германии?

Использование энергии из возобновляемых источников — как минимум солнечной или энергии ветра — это одна из самых громких европейских идей последних десятилетий. Не секрет, что Европа в силу экономических и географических, а в последнее время и политических причин крайне озабочена проблемами экологии и энергетики. Строятся заводы по переработке мусора, расширяется парк электромобилей, энергетика становится всё более зелёной.

Однако в переходе на этот вид энергии у Германии на самом деле было всего три задачи. Первая — это не допустить того, что случилось в 2011 году на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Было принято решение о постепенном отказе немецкой экономики от АЭС. Вторая задача — Парижское соглашение по климату, которое было подписано Германией. Документ требует представлять в ООН раз в пять лет новый национальный план по сокращению вредных выборов, начиная с 2020 года. То есть менее чем через год Германия должна будет такой план уже иметь.

Третья задача основана на утверждении, что зелёная энергетика позволит сделать экономику Германии независимой от России. И вот как раз эта, третья задача, оказывается нереализуемой.

Bloomberg приводит структуру нынешней немецкой энергетики. 40% необходимой энергии немцы уже получат из возобновляемых источников, однако почти столько же — 38% — из угля, от которого идёт отказ. 13% энергии Германии дают АЭС. Наконец, 7% — это природный газ. Таким образом, на 51% немецкая энергетика состоит из «вредных» источников, от которых необходимо отказаться. Особенно — от угля.

Аналитики уже сейчас сходятся во мнении, что без газа немецкая экономика в таких условиях просто рухнет. Так, немецкая компания Terminal ожидает, что спрос на газ в Германии в ближайшие годы вообще удвоится.

Мы очень активно движемся к формуле «газ плюс возобновляемые источники» и отказываемся от формулы «уголь плюс возобновляемые источники,

— приводит Bloomberg заявление исполнительного вице-президента Shell Europe Стива Хилла.

Bloomberg напоминает, что нынешние цены на газ в Европе нельзя считать стабильными. В первые годы введения солнечной энергетики эта отрасль «буквально взлетела» из-за чего спрос на газ оставался стабильным. Однако за последние три года на фоне закрытия ряда АЭС цены на газ выросли сразу на 22%, и это ведь не предел. А газ ведь очень нужен станциям, которые отказываются от угля.

«Голубое топливо», отмечает агентство, очень удобно использовать. Если что-то вдруг идёт не так в зелёной энергетике, то можно в одночасье увеличить долю газа в энергосистеме Германии и тем самым немедленно её сбалансировать. Так что — без газа никуда.

Фото: www.globallookpress.com

«Северный поток-2» вне конкуренции?

Анализ от Bloomberg хорошо показывает почти полную безальтернативность поставкам «голубого топлива» из России. В то же время на европейский рынок, как уже говорилось, рвётся СПГ из Катара, Алжира и, конечно, США. Однако Bloomberg не спешит с прогнозами относительно этих поставок в Европу, тем более что Германия к ним пока вообще не готова.

В материале говорится о планах строительства терминалов для приёма СПГ в трёх немецких городах — Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене. Это города хотят получить поддержку от федерального правительства, чтобы принимать танкеры с СПГ. Но аналитики предупреждают о рисках.

«Чем больше Европа делает ставку на СПГ, тем более опасной может стать её зависимость от импорта. СПГ — это просто способ добиться гибкости поставок, что означает рост конкуренции между географическими регионами. Но он всё равно дороже и менее надёжен, чем трубопроводный природный газ», — сказал член исполнительного совета австрийской нефтяной компании OMV AG Манфред Лейтнер.

Как рассказал Царьграду ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, Германия намерена серьёзно идти по пути зелёной энергетики, а во многом этот процесс для неё вообще необратим.

«После «Фукусимы-1» было принято решение закрывать ядерную энергетику и немцы очень последовательно идут по этому пути. Никаких резких движений тут нет, станции выводятся из эксплуатации тогда, когда вырабатывают свой ресурс. Но новых уже никто не строит. Они пытались заменить эту часть энергобаланса на возобновляемые источники — солнечную энергетику и ветроэнергетику», — сказал Танкаев.

По его словам, опасность для Германии состоит в том, что «в самый неподходящий момент солнце может оказаться заблокированным облаками или ветры перестанут дуть с необходимой силой». При этом зелёная энергетика в Евросоюзе занимает уже порядка 10% от всей энергетики и превышает уровень в 6%, который признан безопасным для энергетики вообще. В Европе есть и альтернативные источники топлива, например, биотопливо на растительной основе для транспорта. Однако газ, по словам Танкаева, всё равно оказывается чище и предпочтительнее.

Эксперт отметил, что СПГ не сможет конкурировать с российским газом, который пойдёт по «Северному потоку-2»: США производят сжиженного газа немногим больше, чем потребляют сами, поэтому «речи о том, чтобы закрыть потребности Европы вообще не идёт». Если говорить о поставках из других стран, например, из Катара, то газ банально окажется очень дорогим.

Везти СПГ из Катара через массу препятствий очень дорого, поэтому он точно не займёт хоть какую-то чувствительную долю на европейском рынке. СПГ из России — это да, это серьёзный фактор. Там плечо поставки маленькое, потери газа при транспортировке всего 15%. Для сравнения — из Катара или из США потери достигают 40%. Там моря тёплые, штормит постоянно. А Северный морской путь — холодный и ровный,

— отметил эксперт.

Таким образом, для Германии наличие бесперебойных поставок российского газа по «Северному потоку-2» — это жизненная необходимость. Сама немецкая экономика уже перестроилась и вернуть её в атомно-угольную эру просто невозможно. Дело тут даже не в идее зелёной энергетики как таковой, а в тех тратах и гигантских издержках, которые могли бы возникнуть в этом случае.

Кроме этого, ставка на зелёную энергетику как на альтернативу поставкам из России начисто провалилась. Солнце и ветер никогда не заменят газ в тех объёмах, в которых это необходимо промышленно развитой Германии. Этим также объясняется позиция Меркель по «Северному потоку-2», и тут совсем неважно, что по этому поводу думает президент США Дональд Трамп.