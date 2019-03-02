Венгрия и Болгария осудили Россию и одобрили присутствие США в Европе как члены "Бухарестской девятки"

По итогам саммита страны "Бухарестской девятки" приняли декларацию об "угрозе" со стороны России, одобрив военное присутствие США в Европе. Об этом сообщает агентство Actmedia.

Как отмечается в итоговом документе, напряженная ситуация в районе Азовского моря требует более последовательного подхода со стороны НАТО. При этом Россия не соблюдает международное право, согласились участники саммита, а также демонстрирует модели "конфронтационного поведения", используя Крымский мост "для геополитических целей".

Участники встречи единогласно одобрили военное присутствие США и Канады в Европе. Кроме того, они обязались тратить на оборону не менее двух процентов своего ВВП.

Напомним, в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Латвия, Эстония и Литва. Саммит к 70-й годовщине основания НАТО состоялся в словацком городе Кошице с участием генсека Альянса Йенса Столтенберга.