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Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник

10 февраля 2019, 03:39  •  39 • Политика
Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит банковские счета нефтяных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США, сообщает источник.
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США. Также компания дает своим клиентам размещать средства от продаж нефти на новых счетах российского банка.
"PDVSA дает инструкции клиентам СП размещать средства от продаж нефти на новых счетах российского банка", - сообщают источники Reuters.

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