Василий Небензя провёл в Совбезе ООН урок истории для «западных партнёров»

Автор:

Павленко Дмитрий

Совет Безопасности ООН сродни настоящему полю боя, на котором нашим дипломатам приходится мужественно и стойко выдерживать беспрецедентный напор лжи, лицемерия, а подчас и откровенного идиотизма со стороны своих западных коллег и их мелких сошек.

Вот и накануне российскому постпреду Василию Небензе пришлось выступить в роли учителя истории для своего немецкого коллеги, который обрушился на Россию с довольно-таки странными и, чего уж там говорить, циничными обвинениями.

Тема обсуждения касалась минских соглашений, которым 12 февраля стукнуло целых четыре года. Несмотря на столь «солидный» возраст, договорённости об урегулировании военного конфликта в Донбассе так и остались на бумаге. Активно поддерживаемый странами Запада украинский режим так и не продвинулся в выполнении минских соглашений дальше пункта номер 1. Впрочем, в первом пункте прописано «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение». Жители прифронтовых районов Донбасса, прочитав его в очередной раз, могут лишь мрачно усмехнуться относительно того, как он соблюдается украинской стороной.

Как и следовало ожидать, ничего нового на этот счёт сказано не было. В Вашингтоне с самого начала трагических событий на бывшей Украине переложили всю ответственность с больной головы на здоровую, и с тех пор ничего не поменялось. Поэтому стоит ли удивляться тому, что США и их верные «шестёрки», некоторые из которых с трудом находятся на географической карте мира при помощи увеличительного стекла, дружно обвиняли Россию в «агрессии», «оккупации» Крыма и части Донбасса, а также требовали вывода российских вооружённых сил с территории Незалежной. Как всегда, никаких доказательств «западные партнёры» не предъявляли. Ведь о каких доказательствах может идти речь, когда точка зрения «исключительной нации» сама по себе является аксиомой, а установленные ей стандарты демократии универсальны и общеобязательны для всех, будь то жители приднепровских круч и донецких степей, гордые балканские славяне, африканские бедуины, австралийские аборигены или потомки латиноамериканских льянерос. А в назидание тем, кто с этим категорически не согласен, демократические «ковровые бомбардировки» и печальная участь бросивших вызов мировому гегемону Милошевича, Хусейна, Каддафи…

А так как ввиду наличия у основного покусителя на однополярный миропорядок собственной ядерной триады, а также «Калибров», «Кинжалов», «Посейдонов» и прочих «умных штучек», делающих ответный удар неотвратимым, повторение югославского или ливийского сценария представляется невозможным, то на первый план выходит беспрецедентное экономическое давление и попытки международной изоляции. Последние, правда, не имеют никакого успеха. Вот и приходится «мировому гегемону» требовать от своих преданных «шестёрок» многоголосого антироссийского воя с трибуны Совбеза ООН и прочих более-менее значительных международных инстанций.

И на этот раз в дружном хоре «свидетелей российской агрессии» отличился немецкий постпред при ООН Кристоф Хойсген. Убелённый сединами германский дипломат договорился до того, что Россия в 2015 году… оккупировала Минск.

Кристоф Хойсген. Фото: www.globallookpress.com

"Существует опасность по захвату Калининградской области": Эксперт о переброске американских бронемашин США в Европу и учениях НАТО Российские военные были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка. Российское телевидение сообщало, что 23 февраля 2014 года президент Путин приказал своим службам безопасности войти в Крым. Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован… Или что, там кто-то брал судьбу в свои руки? Нет, это были российские военнослужащие,

— заявил Хойсген.

Как тут не вспомнить незабвенную Джен Псаки с её «белорусским морем»!

А если без иронии, то даже далёкому от высокой дипломатии человеку несложно догадаться, что у наших «западных партнёров» проблемы со знанием школьного курса географии и истории с успехом компенсируются переписыванием и грубыми фальсификациями последней. Не секрет, что великая освободительная миссия Красной армии в Восточной Европе в 1944-1945 годах в учебниках истории некоторых евроатлантических стран и их сателлитов преподносится не иначе, как оккупация, а Советский Союз ставится на одну доску с нацистской Германией.

Поэтому заявления немецкого постпреда могут вызывать какие угодно эмоции, но только не удивление. Хотя, казалось бы, опытный дипломат должен быть куда более искушённым в вопросах истории, нежели его безграмотная соотечественница, немецкая журналистка Зильке Бигальке, возмущавшаяся тем, что Россия чтит память своих героев, снявших в январе 1944 года блокаду с Ленинграда, и проводит в их честь военный парад.

Дженнифер Псаки. Фото: www.globallookpress.com

Тем большее значение имеет проведённый российским постпредом Василием Небензей ликбез, адресованный, в общем-то, не только представителю страны, которой вообще не следовало бы и заикаться относительно «вторжений» и «оккупации», но и всем тем, кто не извлёк абсолютно никаких уроков из трагедий прошлого.

"Наше послание - простое": США начали давить на Китай долгами Мадуро Мой друг Кристоф сказал, видимо, ошибившись по Фрейду, что Россия в 2015 году взяла Минск, — парировал Небензя. — Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше. До этого освобождали Минск. Но в 2015 году мы в Минске не были, да и не собирались. Там живут наши друзья, братья и союзники. У нас вообще нет планов кого-то брать или куда-то вторгаться. Это вообще не наш метод. Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны.

Остаётся лишь надеяться на то, что преподанный Небензей урок истории хотя бы частично будет усвоен немецким постпредом и его хозяевами. Впрочем, эта надежда более чем призрачная. Иначе не было бы столь трогательного отношения Запада к современным идейным наследникам украинских нацистов-бандеровцев и циничного оправдания любых преступлений, совершённых ими против России и русских в Донбассе, Одессе, Харькове…

К сожалению, у кого-то генетическая память оказалась слишком короткой. Но следует иметь в виду, что история очень больно наказывает за незнание её уроков. Попытки оправдать совершённые преступления, переписать и сфальсифицировать прошлое есть не что иное, как пролог к новым историческим потрясениям и катастрофам. Есть ли ещё шанс их избежать? Над этим вопросом стоило бы крепко задуматься нашим «западным партнёрам», прежде чем сотрясать воздух очередными порциями безответственных заявлений и лживых обвинений в адрес России.