Вашингтонский «ёжик» запросился обратно

США готовы вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия будет его соблюдать. Проблема в том, что Россия перестаёт его соблюдать только сейчас, после объявленного Вашингтоном выхода из ДРСМД

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Покровский Александр

«Ёж птица гордая, пока не пнёшь - не полетит», - философски прокомментировал заявление представителя американского Госдепа один из остроумных блогеров.

А сменить тон и заговорить о возвращение к ДРСМД Вашингтон заставили всего несколько слов, произнесённых президентом России.

Несколько слов о любви и нежности

Нет, понятно, что бедняги в Госдепе не могут мгновенно сменить саму парадигму, из которой исходили ранее: договор нарушала Россия. Пусть доказательств нет, а на демонстрацию контрдоводов, даже с возможностью пощупать их руками американцы пойти струсили. Закрыл глазки – спрятался. Ладошки над головой сложил – я в домике. Руки на груди скрестил – умер.

Фото: www.globallookpress.com

Последнего, однако, Вашингтону не хочется. Отсюда – неуклюжая попытка отмотать ситуацию в уютное назад. Когда США потрясали кулачками, Россия отнекивалась, но ничего опасного не происходило, так как слова, как пели Далида с Аленом Делоном, - только слова. Конечно, Вашингтон не говорил Москве нежные слова, обёрнутые в мягкость, и тем более не сравнивал её с ароматом роз, - но в целом его всё устраивало: он обвинял, она отрицала, и всё это были слова, слова, слова, которые бросались на ветер.

Эта песня могла быть вечной, но у Вашингтона были две проблемы: Китай и как легализовать ракеты, которые созданы, но которые нарушают ДРСМД. И потому, вполне осознавая – отчего и не пришли на показ русской ракеты 9М729, которая якобы выходила за рамки договора, - что Россия всё прекрасно соблюдает, американцы объявили о приостановке своего участия в соглашении.

Ракеты надо испытать.

И тогда несколько слов произнёс президент России. Не таких, каких ожидали в Вашингтоне, откуда негласно (и даже несколько раз гласно) подавали сигналы, что выход США из ДРСМД никак не затронет Россию.