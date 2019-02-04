Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Все зашло слишком далеко»: Трамп признал возможность отправки военных в Венесуэ...
Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жестки...
Проверка боем: почему в США опасаются перерасхода средств на модернизацию армии
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важн...
Главная / Политика

Вашингтонский «ёжик» запросился обратно

04 февраля 2019, 14:24  •  389 • Политика
США готовы вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия будет его соблюдать. Проблема в том, что Россия перестаёт его соблюдать только сейчас, после объявленного Вашингтоном выхода из ДРСМД
Автор:
Покровский Александр
«Ёж птица гордая, пока не пнёшь - не полетит», - философски прокомментировал заявление представителя американского Госдепа один из остроумных блогеров.
А сменить тон и заговорить о возвращение к ДРСМД Вашингтон заставили всего несколько слов, произнесённых президентом России.
Несколько слов о любви и нежности
Нет, понятно, что бедняги в Госдепе не могут мгновенно сменить саму парадигму, из которой исходили ранее: договор нарушала Россия. Пусть доказательств нет, а на демонстрацию контрдоводов, даже с возможностью пощупать их руками американцы пойти струсили. Закрыл глазки – спрятался. Ладошки над головой сложил – я в домике. Руки на груди скрестил – умер.
Фото: www.globallookpress.com
Последнего, однако, Вашингтону не хочется. Отсюда – неуклюжая попытка отмотать ситуацию в уютное назад. Когда США потрясали кулачками, Россия отнекивалась, но ничего опасного не происходило, так как слова, как пели Далида с Аленом Делоном, - только слова. Конечно, Вашингтон не говорил Москве нежные слова, обёрнутые в мягкость, и тем более не сравнивал её с ароматом роз, - но в целом его всё устраивало: он обвинял, она отрицала, и всё это были слова, слова, слова, которые бросались на ветер.
Эта песня могла быть вечной, но у Вашингтона были две проблемы: Китай и как легализовать ракеты, которые созданы, но которые нарушают ДРСМД. И потому, вполне осознавая – отчего и не пришли на показ русской ракеты 9М729, которая якобы выходила за рамки договора, - что Россия всё прекрасно соблюдает, американцы объявили о приостановке своего участия в соглашении.
Ракеты надо испытать.
И тогда несколько слов произнёс президент России. Не таких, каких ожидали в Вашингтоне, откуда негласно (и даже несколько раз гласно) подавали сигналы, что выход США из ДРСМД никак не затронет Россию.
Демонстрация ракеты 9М729. Фото: Александр Покровский/Телеканал «Царьград»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


389
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 04:39
"Агент Кремля со стажем": Google назвал украинцев строителями "мифов об истории"
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
03 февраля 2019, 22:09
Порошенко стал кандидатом в президенты Украины в день интронизации раскольника Епифания
Загрузка...
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
04 февраля 2019, 01:24
Саммит в Сочи: Встреча Путина с главами Ирана и Турции пройдет 14 февраля - Песков
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 10:54
Эксперт прокомментировал заявление Киева об «обмане» Западом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.