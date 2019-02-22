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В Венгрии назвали полуфашистским закон Украины об образовании
22 февраля 2019, 14:24 • 123 • Украина
Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что правительство Украины приняло «полуфашистский» закон об образовании. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.
© Walter Bibikow/Danita Delimont globallookpress.com
Как отмечается, Гуйяш заявил, что в настоящее время Украина имеет правительство, «попирающее права меньшинств», которое «приняло полуфашистский образовательный закон».
По его словам, Будапешт по-прежнему ожидает от Киева внесения изменений в документ.
Он также выразил надежду, что властям «удастся достучаться» до нового руководства Украины, поскольку они «не находят общий язык» с нынешней администрацией.
Ранее МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной.
Двусторонние отношения обострились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал образовательный закон. Он предусматривает переход всего процесса обучения в стране на украинский язык с 2020 года.
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