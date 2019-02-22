Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гордон и лучший интервьюер современности
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Ке...
"Русские считают Арктику своим владением": Адмирал ВМС США пожаловался...
В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине
Главная / Украина

В Венгрии назвали полуфашистским закон Украины об образовании

22 февраля 2019, 14:24  •  123 • Украина
Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что правительство Украины приняло «полуфашистский» закон об образовании. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.
 
© Walter Bibikow/Danita Delimont globallookpress.com
 

Как отмечается, Гуйяш заявил, что в настоящее время Украина имеет правительство, «попирающее права меньшинств», которое «приняло полуфашистский образовательный закон».

По его словам, Будапешт по-прежнему ожидает от Киева внесения изменений в документ.

Он также выразил надежду, что властям «удастся достучаться» до нового руководства Украины, поскольку они «не находят общий язык» с нынешней администрацией.

Ранее МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной.

Двусторонние отношения обострились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал образовательный закон. Он предусматривает переход всего процесса обучения в стране на украинский язык с 2020 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


123
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 14:24
Порошенко назвал Малевича украинским художником
21 февраля 2019, 22:09
Эксперт оценил заявление ПА ОБСЕ о российских наблюдателях на украинских выборах
21 февраля 2019, 18:54
В Совфеде назвали фантазиями заявление СБУ о схеме «вмешательства» России
Загрузка...
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины расторгнуть договор по Азовскому морю
22 февраля 2019, 11:09
Белоруссия в несколько сотен раз нарастила экспорт угля на Украину
21 февраля 2019, 18:54
В Крыму прокомментировали намерение Украины обратиться в МУС из-за Крымского моста
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.