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В УПЦ заявили о захвате радикалами ещё одного храма на Украине

04 марта 2019, 11:39  •  111 • Украина
В Тернопольской области участники экстремистского движения «Правый сектор»* и сторонники новой церкви Украины избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви.
 
Reuters
 

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

«В селе Гнездичном Тернопольской области 3 марта 2019 года сторонники ПЦУ, вопреки всем договорённостям, с помощью радикалов националистической организации «Правый сектор» завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ», — отметили в Украинской православной церкви.

Уточняется, что вход в храм блокировали 15—20 радикалов.

В феврале протоиерей Олег Точинский заявил, что сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви.

Ранее в УПЦ сообщили, что представители новой церкви захватили Свято-Георгиевский храм в Кульчине Волынской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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