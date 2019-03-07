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07 марта 2019, 14:24 • 88 • Украина
В Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили, что сторонники новой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм в селе Бережница Ровненской области.
РИА Новости
«Люди ворвались на территорию возле храма, примерно 100 человек, движущей силой являются милиевские и кибацкие активисты (не местные), именно их 80%», — указано в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.
В тексте также уточняется, что настоятель прихода отец Константин и прихожане пытаются препятствовать захвату храма, на место ЧП вызвали полицию.
«Люди, верующие религиозной общины, продолжают молитвенное стояние в закрытом храме. Храм не захвачен», — заключили в епархии.
Ранее стало известно, что в Тернопольской области участники экстремистского движения «Правый сектор»* и сторонники новой церкви Украины избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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