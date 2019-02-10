Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды
"Теряют берега": Косачев назвал заявление адмирала следствием безнаказ...
В штабе Порошенко соврали, что он выиграл суд и Би-Би-Си?
«Попытка Порошенко удержаться в кресле президента»: в Крыму прокомментировали уч...
Главная / Политика

В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли на скорой - фото

10 февраля 2019, 00:24  •  39 • Политика
В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции. Нападавшие задержаны. Троих пострадавших правоохранителей увезла машина скорой помощи.
На Украине толпа из около 40 человек попыталась взять штурмом управления полиции в Киеве. Нападавшие имели при себе газовые баллончики и ножи. Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции.
Нападение произошло вскоре после того, как в управление полиции доставили группу лиц с Контрактовой площади. Им на помощь явились порядка 40 человек, которые попытались взять управление полиции штурмом. Между нападавшими и полицейскими завязалась драка. Пострадали три полицейских. Их увезла в больницу машина скорой помощи.
Правоохранителям удалось пересилить и задержать участников штурма. У них были изъяты газовые баллончики, ножи, а также "наган". По факту нападения на управление полиции заведено сразу 3 уголовных дела по статьям "Нападение на сотрудника правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Захват государственных зданий".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


39
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 17:54
"Вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!": Скабеева объяснила украинцу, почему Россия не пошлет наблюдателей
10 февраля 2019, 00:24
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли на скорой - фото
09 февраля 2019, 17:54
В США призвали нанести удар по России
Загрузка...
09 февраля 2019, 11:24
Британцы тужатся оживить тему Скрипалей, отвлекая избирателей от внутренних проблем — эксперт
09 февраля 2019, 17:54
"Теряют берега": Косачев назвал заявление адмирала следствием безнаказанности агрессий США
09 февраля 2019, 01:39
Российские пилоты опробовали навыки слепой посадки на море - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.