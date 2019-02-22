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В Центральной Азии целенаправленно искажают факты о голоде в СССР — МИД России

22 февраля 2019, 21:09  •  90 • Политика
В МИД России заявили, что искажение исторических фактов о голоде в СССР в период с 1932 по 1933 год в информпространстве некоторых стран Центральной Азии носит целенаправленный характер и направлено на культивацию там антироссийских настроений.
Различные акторы, стремящиеся разыграть карту национальной вражды, пытаются представить голод в СССР как намеренную попытку истребления народов Центральной Азии советскими руководителями. Подобная интерпретация событий тех трагических лет в корне не верна, заявляют в МИД.
По всей территории Советского Союза во время так называемого "голодомора" погибло в общей сложности семь миллионов человек. Эти смерти пришлись не только на среднеазиатскую, но и на российскую часть СССР.
Там, напоминают в МИД, погибло около 2,5 миллионов человек. "Голод 1930-х годов имел массовый и неизбирательный характер", — говорится в коммюнике МИД.
Подробней с сообщением внешнеполитического ведомства российского государства вы можете ознакомиться на его сайте.

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