В торговой войне США и Китая победили русские? CNN уличил Трампа в поддержке российской рыбы

Телеканал CNN уличил президента Соединенных Штатах Дональда Трампа в поддержке российской рыбы, которая подается американским школьникам в столовой. Издание связывает с этим торговую войну, которую ведут США с Китаем. Следуя логике СМИ, победу в ней одержали русские.

К неожиданным выводам можно прийти, изучив разбор телеканала CNN ситуации с российской рыбой, которую подают американским школьникам в столовой. Следуя логике СМИ, можно прийти к выводу, что в торговой войне между США и Китаем победили русские.

CNN фактически уличил президента Соединенных Штатах Дональда Трампа в поддержке российской рыбы в ущерб собственным рыбакам.

Телеканал объясняет, что в американских столовых рыбные палочки готовят в основном из российского минтая. Он, как это ни странно звучит, стоит дешевле своего американского собрата. Телеканал отмечает, что рыба сначала проходила через Китай, а уже оттуда шла в Америку.

Рыбаки с Аляски надеялись, что торговая война США с Китаем поможет им одолеть, наконец, российского конкурента. Но российская рыба оказалась неуязвимой.

"Торговое решение администрации Трампа непреднамеренно защитило ценовое преимущество, которым пользуется пойманная русскими рыба, продаваемая в США", - указывает CNN.

СМИ указывает на то, что офис торгового представителя США (USTR) в конечном итоге "исключил российского минтая из тарифов". Тем самым тот сохранил свое ценовое преимущество над уловом рыбы.

Причем для американских рыбаков дело обернулось еще хуже.

"Ответные китайские тарифы против США означают, что производители минтая на Аляске в настоящее время облагаются дополнительным 25-процентным тарифом, что ограничивает их доступ к растущему китайскому рынку", - отмечает СМИ.