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В Таллине заявили о поддержке русскоязычными гражданами преподавания на эстонском

25 февраля 2019, 04:24  •  16 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что число русскоязычных граждан её страны, поддерживающих идею преподавания в школах исключительно на эстонском языке, неуклонно растёт. Сверх того, отметила она, данную инициативу поддерживает большинство политических партий на территории прибалтийской республики.
Данное заявление прозвучало в речи, произнесённой президентом Эстонии по случаю 101-й годовщины независимости республики. Она отметила, что различные политические партии расходятся в понимании того, как лучше достичь желаемого.
Создание в стране единой школьной системы на эстонском языке, по мнению Кальюлайд, необходимо для того, чтобы население страны больше не делилось "на две общины". Преподавание только на эстонском языке, резюмировала госпожа президент, создаст для всех жителей страны равные возможности.
Отметим, что сейчас в разных районах Эстонии действует 74 русскоязычные школы, но их число сокращается с каждым годом. Тем не менее в них сейчас обучается более 20% всех школьников страны.
"Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжён с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности", - сказала президент Эстонии.
Её слова приводит ТАСС.

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