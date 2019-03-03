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В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
03 марта 2019, 00:09 • 8 • Политика
Старший научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" в США Диана Фрэнсис резко раскритиковал президента Украины Петра Порошенко. По ее мнению, он должен уйти с поста главы украинского государства.
Аналитик считает, что нынешний президент Украины не позволяет стране развиваться и двигаться вперед, так как за все время своего президентства не провел никаких серьезных реформ, при этом в государстве царит беззаконие и коррупция.
Как подчеркивает Фрэнсис в своей статье на сайте организации, последним из коррупционных скандалов в стране стали обвинения в адрес сына близкого соратника украинского лидера Олега Гладковского, которого заподозрили в контрабандных закупках российских запчастей для украинских оборонных предприятий.
Фрэнсис считает, что скандал с запчастями не сфабрикован, так как различные документы по этому делу имеются в открытом доступе. Кроме того, доказательством реальности мошенничества на высоком уровне служит то, что ряд высокопоставленных украинских чиновников покинул политическую партию президента после скандала.
Фрэнсис подчеркивает, что Украину продолжает разъедать коррупция, в стране убивают людей, при этом расходы населения растут, из казны воруют деньги для развития инфраструктуры, армии и дорог.
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