В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ

New York Post, отреагировали на список Киселева из американских целей для российских ракет "Циркон". В издании написали, что раньше этот телеведущий говорил о том, что Путин превратит США в радиоактивный пепел.

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 1″, назвал цели российских ракет "Циркон" на территории США. Этот эфир вышел вскоре после того, как российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ готовы к новому кризису по типу Карибского, если США захотят его создать. Далее российский президент пообещал разместить сверхзвуковое ядерное оружие около американских территориальных вод, если Штаты вынудят на такие меры.

Киселев сообщил, что Россия может нанести ракетный удар по США за пять минут, когда в её арсенале есть новая "неуязвимая" сверхзвуковая ракета.

New York Post пишет, что на этом канале раньше заявляли, что Москва может превратить США в радиоактивный пепел.