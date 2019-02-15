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В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ

15 февраля 2019, 00:39  •  86 • В мире
В США разрабатывают очередную модификацию термоядерной баллистической ракеты Trident II D5LE c так называемой маломощной боевой частью. Впрочем, в Америке есть противники идеи разработки такого вооружения, которые заявляют, что это может спровоцировать противника, прежде всего Россию, на применение, к примеру, "Булавы" на подлодках "Борей". Как пишут военные эксперты, проект разработки новой ракеты засекречен.
В США разрабатывают новую ракету Trident II D5LE c так называемой маломощной боевой частью. Сам проект засекречен, говорится в военном блоге Warrior Maven.
Автор публикации отмечает, что первые ракеты Trident II D5LE поместили в пусковые установки американских подлодок в 2017 году. По информации ВМС США и Lockheed Martin, ракета преодолевает 4000 морских миль и оснащена множеством разделяющихся боевых блоков.
Особенностью данного вооружения является то, что оно может выполнять как стратегическую, так и тактическую функции. В частности, данные ракеты смогут применяться не только в случае ответного ядерного удара, но и в ходе менее масштабных военных операций, сообщает "Утро.ру".
При этом в США есть противники разработки такого вооружения. Они полагают, что это может спровоцировать противника, к примеру Россию, на применение готовящихся поступить на вооружение ракет "Сармат" или "Булава" на подлодках "Борей".
В России, исходя из открытых данных, разработки аналогов точной и маломощной термоядерной баллистической ракеты не ведутся. Однако ранее в Кремле заявляли, что любое использование ядерного оружия любой мощности будет восприниматься как полноценный ядерный удар и вызовет сокрушительный ответный удар.

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