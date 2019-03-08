Производное кетамина, так называемый эс-кетамин, теперь будет популярен не только в среде потребителей психоактивных наркотиков. Спреем на основе этого вещества намерены лечить людей, страдающих депрессией, в том числе тяжелыми формами. В США уже дали добро на его применение.

При этом, как сообщают СМИ, кетамин - препарат настолько сильного действия, что применяется при наркозе и анестезии. Вещество вызывает зависимость, очень похожую на зависимость от опиатов. Кроме галлюцинаций, может обеспечить употребляющему его человеку нарушение сознания, вызвать онемение тела.