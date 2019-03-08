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08 марта 2019, 00:24  •  86 • В мире
В Америке одобрили выпуск нового препарата для лечения депрессии. Производители обещают, что чудо-средство поможет даже сложным пациентам - тем, кто всерьез задумываются о самоубийстве. При этом в основу "лекарства", который будут выпускать в виде назального спрея, входит галлюциногенный наркотик.
Производное кетамина, так называемый эс-кетамин, теперь будет популярен не только в среде потребителей психоактивных наркотиков. Спреем на основе этого вещества намерены лечить людей, страдающих депрессией, в том числе тяжелыми формами. В США уже дали добро на его применение.
При этом, как сообщают СМИ, кетамин - препарат настолько сильного действия, что применяется при наркозе и анестезии. Вещество вызывает зависимость, очень похожую на зависимость от опиатов. Кроме галлюцинаций, может обеспечить употребляющему его человеку нарушение сознания, вызвать онемение тела.

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