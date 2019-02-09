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В США призвали нанести удар по России
09 февраля 2019, 17:54 • 220 • Политика
Начальник штаба ВМС США, адмирал Джон Ричардсон заявил, что было бы замечательно, если бы США первыми нанесли удар по России
Автор:
Покровский Александр
Собственно, ничего нового. Просто можно употребить слово «дождались».
Примечателен, однако, сам парадокс: дождались того, что не ново.
Россия давно — с момента окончания Второй мировой войны — живёт под угрозой того, что Соединённые Штаты однажды нанесут первый удар. Это не было паранойей — рассекреченные за истечением срока военные планы Вашингтона рассказывают о намерениях разбомбить ядерными зарядами 20, потом 46, потом 132 русских города. Не политических заявлениях — строгих военных планах. С расчётами необходимого вооружения, числа жертв и потерь.
Нас мысленно давно уничтожили. Вот только мы не даём воплотить эти «хотелки» в жизнь. Точнее, в смерть.
Нанести удар первыми
Но даже на этом фоне выступление начальника штаба ВМС США, адмирала Джона Ричардсона в Атлантическом совете выделяется. Откровенностью. Ибо в его речениях прозвучали слова: «Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом».
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