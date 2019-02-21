В США предупредили о грядущих «крупных демонстрациях» в Молдове

Додон: «Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию»

Президент Республики Молдова Игорь Додон в ходе «прямой линии» в социальных сетях Facebook и «Одноклассники» ответил на вопросы журналистов и призвал граждан страны «быть готовыми к любым негативным вариантам развития событий».

Он уверен в том, что правящая в настоящее время Демократическая партия может пойти на самые крайние меры, чтобы удержаться у власти, поскольку на предстоящих выборах она не получит большинства в парламенте Молдовы.

«До выборов четыре дня. Нынешние власти готовы на всё, чтобы сохранить власть. Они могут попытаться отстранить президента от должности, могут снять с выборов одну из основных партий. И мы тоже должны быть готовы к любому сценарию»,

– сказал Додон. И подчеркнул, что для него самое главное – это то, чтобы «выборы были легитимными».

«Это означает, что все должны иметь возможность сделать свой выбор свободно. Я знаю, что людей подкупают, запугивают, угрожают... Не надо бояться! Деньги берите, а голосуйте так, как вам совесть подсказывает. Я обещаю, что на выборах власть сменится – никого преследовать не будут»,

– призвал президент.

Глава молдавского государства особо обратил внимание на то, что на 20 февраля правящая коалиция собиралась провести заседание постоянного бюро парламента, не объявляя причины и несмотря на то, что мандат законодателей закончился ещё 30 ноября 2018 года. Игорь Додон предполагает, что на заседании могут быть приняты решения, направленные как лично против него, так и против всей партии социалистов (ПСРМ), которая уверенно лидирует во всех предвыборных рейтингах.

«Зачем созывать заседание за три дня до выборов?! Я не знаю, что они замышляют. Хочу сказать, что отстранить президента, как это они делали два года, больше не получится. Я буду призывать людей выходить на улицу. Мне и раньше люди предлагали выходить на протесты. Но я не хотел дестабилизации. И сейчас тоже не хочу. Но если нас будут провоцировать, то мы ответим. Как говорится, против лома нет приёма, если нет другого лома»,

– сказал Додон.

«Я призываю всех готовиться к тому, что когда я выйду и призову, чтобы десятки тысяч человек были здесь, перед администрацией президента»,

– заявил глава страны. При этом он подчеркнул, что Демократическая партия может не оставить никакого другого выхода, кроме народного протеста.

Игорь Додон также рассказал, что он думает по поводу проверки молдавского посольства в Москве, учинённого представителями МИДЕИ.

Около 1 млн украинцев не смогут проголосовать на выборах президента «Всё, что происходит вокруг посольства и посла Молдовы в Москве, напрямую связано с парламентскими выборами. Это попытка предпринять ещё одно антироссийское действие. Это противоречит национальным интересам Молдовы и направлено на то, чтобы снова затеять какие-то геополитические игры»,

– уверен президент.

Также Додон выразил возмущение тем фактом, что в страну не пропустили российских журналистов, которые намеревались взять у него интервью. Пограничники заявили, что «журналисты не смогли подтвердить цель своего въезда на территорию Молдовы».

«У них были письма от администрации президента, где указывалось, что они будут делать интервью с президентом. Что тут непонятного?!» – возмутился Додон.

Президнент надеется, что после выборов можно очень быстро решить и приднестровский вопрос.

«Я думаю, что если после выборов будет нормальное правительство в Молдове, то мы сможем двигаться достаточно быстро. У нас есть концепция урегулирования приднестровской проблемы, её нужно доработать, согласовать на уровне руководства Молдовы, а также с администрацией Приднестровья. Проблему будем решать в рамках единого государства»,

– сказал президент Молдавии.

«Мне давно говорят: «Мы готовы взять вилы и приехать в Кишинёв». Не надо вилы, можете взять розы или что-то другое. Но когда я призову – будьте готовы выходить. Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию. Но я хочу сказать, что сейчас настроен решительно, и мои сторонники тоже»,

– заявил Додон и предупредил, если «ситуация будет развиваться по сценарию дестабилизации или снятия партий с выборов, то легитимность выборов будет поставлена под сомнение».

Президент тревожится не зря – накануне и посольство США в Молдове опубликовало на своём сайте обращение к гражданам США, находящимся на территории страны, в котором предупреждает о возможных массовых беспорядках на улицах Молдовы.

«Как и раньше, крупные демонстрации, скорее всего, пройдут после выборов. Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Крупные собрания граждан могут сказаться на движении транспорта в городе. В связи с этим призываем граждан США быть осторожными, и рекомендуем избегать мест проведения демонстраций»,

– говорится в обращении.

Интересно, что сообщение это появилось на сайте посольства через несколько часов после встречи президента страны Игоря Додона и посла США в Молдове Дерека Хогана, на которой они обсуждали вопросы, касающиеся предстоящих парламентских выборов.

А представитель ПСРМ Владимир Букарский уверен в том, что посольство США в Молдове обязательно «внесёт свою лепту в политические процессы страны», а победа социалистов на парламентских выборах может дать старт очередной цветной революции «в лучших традициях украинского майдана».

Как стало известно, спикер парламента в последний момент передумал собирать постоянное бюро.