В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ситуации в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Россия якобы не проявляет никакого интереса к переговорам по Донбассу.

«О каком интересе России можно говорить, если все наши усилия были перечёркнуты нежеланием Украины что-либо решать в рамках Минских соглашений. Вынужден констатировать, что они зашли в тупик», — отметил Джабаров.

Ранее Волкер сказал, что Минские соглашения являются чрезвычайно важными и в Вашингтоне хотят, чтобы они были выполнены.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Киев должен пересмотреть отношение к минским договорённостям.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев, чтобы он предпринял реальные шаги по разрешению внутриукраинского кризиса.