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В Совфеде оценили создание реестра коррупционеров на Украине
06 февраля 2019, 18:09 • 69 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал запуск на Украине бесплатного единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
© РИА Новости
«Я думаю, идея сама по себе популистская по большому счёту. Потому что если по-серьёзному относиться к оценке коррупционных деяний на Украине, то в этом списке первым может оказаться нынешний президент страны. Я думаю, всё состояние Порошенко как раз и заработано во многом благодаря тому, что он явный участник коррупционных схем. Он участвовал в них и тогда, когда ещё не был у власти, и после того, как пришёл к ней», — сказал он.
По мнению сенатора, «это только предвыборный ход, ничего реального в этом реестре не будет».
«Я боюсь, что в этом списке будут те, кто является оппонентами Порошенко и его правительства. Это делается для того, чтобы устранить конкурентов в предстоящей избирательной кампании. На данном этапе — конкурентов в президентских выборах, а позже, возможно, и в парламентских», — заявил он.
Ранее стало известно, что на Украине появился государственный реестр коррупционеров, созданный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.
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