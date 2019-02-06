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В Совфеде оценили создание реестра коррупционеров на Украине

06 февраля 2019, 18:09  •  69 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал запуск на Украине бесплатного единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
 
© РИА Новости
 

«Я думаю, идея сама по себе популистская по большому счёту. Потому что если по-серьёзному относиться к оценке коррупционных деяний на Украине, то в этом списке первым может оказаться нынешний президент страны. Я думаю, всё состояние Порошенко как раз и заработано во многом благодаря тому, что он явный участник коррупционных схем. Он участвовал в них и тогда, когда ещё не был у власти, и после того, как пришёл к ней», — сказал он.

По мнению сенатора, «это только предвыборный ход, ничего реального в этом реестре не будет».

«Я боюсь, что в этом списке будут те, кто является оппонентами Порошенко и его правительства. Это делается для того, чтобы устранить конкурентов в предстоящей избирательной кампании. На данном этапе — конкурентов в президентских выборах, а позже, возможно, и в парламентских», — заявил он.

Ранее стало известно, что на Украине появился государственный реестр коррупционеров, созданный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

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