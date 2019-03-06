В Совфеде оценили слова Порошенко о праве создавать мощные ракетные комплексы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев имеет право на создание современных эффективных систем вооружения, включая мощные ракетные комплексы.

«Любая страна имеет право на создание современных систем вооружения, если они соответствуют международным договорам. И Киев, само собой, тоже его имеет, но большой вопрос в том, есть ли у него для этого возможности. Когда Украина была в составе Советского Союза, она обладала мощным промышленным потенциалом, производство было одним из ведущих. В стране были эффективные научно-исследовательские кадры. Но за годы независимости Украина шаг за шагом всё это растеряла», — сказал сенатор.

По словам Цекова, на данный момент «Киев полностью утратил возможность создавать эффективные системы вооружения».

Ранее Порошенко заявил, что Украина имеет право на создание современных эффективных систем вооружения, включая мощные ракетные комплексы.

По его словам, Киев должен серьёзно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала.