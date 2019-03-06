Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского
Медведев ответил на предложение Лукашенко о новом названии для "общего"...
Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО
На Островах Кука ждут референдум по смене имени: Эксперт РГО уверен, что нынешне...
Главная / Украина

В Совфеде оценили слова Порошенко о праве создавать мощные ракетные комплексы

06 марта 2019, 22:09  •  67 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев имеет право на создание современных эффективных систем вооружения, включая мощные ракетные комплексы.
 
Reuters
 

«Любая страна имеет право на создание современных систем вооружения, если они соответствуют международным договорам. И Киев, само собой, тоже его имеет, но большой вопрос в том, есть ли у него для этого возможности. Когда Украина была в составе Советского Союза, она обладала мощным промышленным потенциалом, производство было одним из ведущих. В стране были эффективные научно-исследовательские кадры. Но за годы независимости Украина шаг за шагом всё это растеряла», — сказал сенатор.

По словам Цекова, на данный момент «Киев полностью утратил возможность создавать эффективные системы вооружения».

Ранее Порошенко заявил, что Украина имеет право на создание современных эффективных систем вооружения, включая мощные ракетные комплексы.

По его словам, Киев должен серьёзно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 23:24
В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
06 марта 2019, 18:54
Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского
Загрузка...
06 марта 2019, 18:54
Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений
06 марта 2019, 18:54
В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения
06 марта 2019, 22:09
Эксперт прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - С...
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от аме...
06 марта 2019, 02:54
Россия напугала Европу (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.