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В Совфеде оценили слова депутата Рады о возможных последствиях победы Порошенко на выборах

15 февраля 2019, 13:24  •  173 • Украина
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что если украинский лидер Пётр Порошенко останется у власти, то «страну растащат, как лоскутное одеяло».
 
Reuters
 

По словам Мураева, Порошенко «делает всё, чтобы разбудить большой пожар», разделяя украинцев «по языку, истории и вере».

«Я считаю, что господин Мураев в своих прогнозах прав процентов на 80%. Потому что действия Порошенко очень сложно назвать предвыборной агитацией. Всё это смахивает на выборы без выбора. Идёт прессинг оппонентов, фактически начинают заводиться уголовные дела. Очень хороший пример — уголовное дело Медведчука. И, соответственно, все процессы, которые ведёт Порошенко, ему аукнутся», — сказала Тимофеева.

По словам сенатора, в стране «идёт нагнетание и противостояние», которое не может «закончиться в одночасье».

«Его (Порошенко. — RT) оппоненты не согласятся признавать полученные итоги, считая, что это не изъявление народной воли, а фальсификация. Этот процесс может перейти в стихийное русло, и остановить его быстро не получится… Следовательно, в ближайшие несколько месяцев мы можем ожидать на Украине большие потрясения», — заявила она.

Ранее в Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.

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