В Сети показали "лицо американской кампании по изгнанию Мадуро"

Как пишут американские эксперты, высокопоставленный сенатор Марко Рубио является крупнейшим пропагандистом интервенционизма Венесуэлы в правительстве Штатов. Политологи в открытую называют его "психопатом" и при этом лицом американской кампании по изгнанию Николаса Мадуро из Боливарианской республики, где тот является законным президентом.

Рубио опубликовал фотографии издевательств и линчевания над бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи в качестве угроз Мадуро и подстрекательству к насилию в Венесуэле.

"Возможно, он надеется, что Венесуэла превратится в несостоятельное государство с открытой работорговлей. Свобода и Демократия™, ребята", — пишет один из экспертов по международной политике.

Его угрозы ранее прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Марко Рубио также угрожает и ведёт крайне агрессивную риторику в своем микроблоге в Twitter в отношении Башира Асада, Виктора Януковича и кубинского правительства.