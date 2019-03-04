В СБУ объяснили установку прослушки возле офиса Зеленского

В СБУ признали, что сотрудники ведомства установили прослушку возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Там добавили, что все действия происходят «на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией».

Ранее полицейские обнаружили прослушивающее устройство на крыше офиса Зеленского в Киеве.

Также сообщалось о возбуждении на Украине уголовного дела по заявлению о слежке от одного из кандидатов в президенты. По информации LB.ua, речь идёт о шоумене Владимире Зеленском.