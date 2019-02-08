Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Порошенко заявили, что западные инструкторы едут на Украину не только учить, н...
"Глава комитета по разведке заявил, что за два года расследования он не вид...
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
"Мы не увидим поспешных действий Франции": Эксперт оценил новую угрозу...
Главная / В мире

В России разработали и испытали эффективный способ сбить прицел у вражеских противотанковых ракет

08 февраля 2019, 09:24  •  296 • В мире
На сегодняшний день одним из самых эффективных средств высокоточного поражения бронетехники являются противотанковые ракетные комплексы. Инженеры ЦНИИточмаш нашли способ сбить прицел у противника и защитить российскую броню.
Новый комплекс защиты от высокоточных управляемых снарядов для бронетехники разрабатывается специалистами ЦНИИточмаш, входящим в Ростех. Первыми комплекс получат новейшие самоходки "Лотос".
Новая разработка основана на принципе оптико-электронного подавления систем наведения на цель, говорит источник ТАСС. Известно, что новый комплекс будет устанавливаться на 120-мм САО "Лотос".
Комплекс состоит из оборудования, фиксирующего выстрел и локацию орудия, из которого он выполнен. Вторым важным компонентом является аппаратура, дающая помехи и сбои с помощью аэрозольных боеприпасов. Таким образом управление ракетой нарушается. На практике в случае атаки комплекс будет выстреливать аэрозольными боеприпасами в требуемом направлении с учетом ветра. Затем образуется аэрозольное облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах длин волн, обеспечивающее защиту боевой машины.
Разработчики сказали, что проведенные испытания показали хорошие результаты этой техники.
Информация предоставлена ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


296
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 20:09
«Поиск взаимоприемлемых решений»: с чем связана текущая риторика Токио по Курилам
07 февраля 2019, 23:39
МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации
08 февраля 2019, 09:24
«Я хлопаю, потому что это закончилось»: Американский политик-демократ стала мемом за свои красноречивые аплодисменты Трампу
Загрузка...
08 февраля 2019, 09:24
"В Солсбери - пять": Британская полиция "раздула" штат "киллеров" Скрипаля - СМИ
08 февраля 2019, 06:09
Окончательный вывод американских войск из Сирии займет месяц - WSJ
07 февраля 2019, 20:24
В военных академиях США хотят бороться с домогательствами курсантов по "упрощенке"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 02:54
"Мы не увидим поспешных действий Франции": Эксперт оценил новую угрозу &quo...
08 февраля 2019, 02:39
«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров по у...
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
08 февраля 2019, 06:09
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
08 февраля 2019, 06:09
"Патриот" не смог: США увидели спасение под "Железным куполом" Из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
07 февраля 2019, 20:24
Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.