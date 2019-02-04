В России раскрыли, как американцы через гуманитарную миссию USAID пытаются дестабилизировать ситуацию в Венесуэле

Внимательные российские политические обозреватели не пропустили мимо факта, что США оперативно собрали гуманитарку Венесуэле через Агентство США по международному развитию (USAID). Эксперты пишут, что именно эта организация внедряется в страны под видом благотворительных целей, где американцы хотят контролировать элиту и ставить тот режим, который нужен им.

Представитель агентства США по международному развитию USAID опубликовал в своем twitter фотографии контейнеров, которые собираются отправить в Венесуэлу в качестве гуманитарной помощи.

Журналист Юлия Витязева прокомментировала этот жест доброй воли. "Обратите внимание, кто везёт гуманитарку в Венесуэлу. Агентство США по международному развитию, которое в России знают так хорошо, что в 2012 году было решено свернуть его деятельность с формулировкой "за попытку влиять на политические процессы, включая выборы различного уровня"", — пишет журналист в своем Twitter.

Другие политические обозреватели пишут в соцсетях, что USAID является государственной глобальной структурой США, для которой ежегодно выделяется 1% из общего бюджета страны, то есть около $74 млрд.

Все эти деньги под прикрытием гуманитарной помощи идут на подкуп элиты в странах, где американцы хотят контролировать режим.

Это — центр, из которого финансируются почти все местные антигосударственные проекты. Формально такие проекты прикрыты благотворительными целями по типу "Забота об уссурийском тигре", пишет эксперт.