|
В России появится новый руководитель по туризму
06 февраля 2019, 00:24 • 74 • В России
В руководстве российского туризма - перемены. А значит, скорее всего, изменится и подход к его развитию. Если не в главном (понятно, что приоритет внутреннего туризма никуда не денется), то в деталях и акцентах.
Во вторник, 5 февраля, глава правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.
Министерство экономического развития, курирующее с недавних пор туризм, должно уделять отрасли больше внимания, правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять деньгами. Это - аргументы, которые приводятся в официальном сообщении правительства. Медведев поручил подготовить предложения по кадровому усилению Ростуризма.
Олег Сафонов руководил Ростуризмом с мая 2014 года. Ростуризм - не министерство, это федеральное агентство, до недавних пор оно подчинялось Министерству культуры. В сентябре 2018 года туризм передали Министерству экономического развития. Что логично: сейчас индустрия путешествий - полноценная отрасль экономики, это и авиаперелёты, и другой транспорт, и отели, и туроператоры...
На днях Владимир Путин провел совещание по развитию туризма с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Видимо, отставка Сафонова - одно из звеньев всей этой цепочки перемен.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2019, 03:09
|
04 февраля 2019, 14:24
|
31 января 2019, 09:39
|
01 февраля 2019, 13:09
|
02 февраля 2019, 03:54
|
01 февраля 2019, 19:56
|
05 февраля 2019, 04:54